10 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố như tình hình an ninh, an toàn và trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, cùng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí hợp lý tiếp tục tạo sức hút đối với du khách quốc tế.

Khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng năm 2026. Nguồn: Cục thống kê

Theo báo cáo, 2 đêm diễn của nhóm nhạc BigBang tại Hà Nội trong tháng 10 cũng góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc đối với hoạt động du lịch.