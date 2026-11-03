Bất động sản nghỉ dưỡng bứt tốc, nguồn cung mới tăng vọt trong quý III/2026

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vừa ghi nhận một trong những diễn biến đáng chú ý nhất kể từ đầu năm 2026. Theo Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2026 của VARS – IRE, toàn thị trường có 5.428 sản phẩm nghỉ dưỡng được đưa ra, tăng so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng giao dịch đạt 3.182 sản phẩm, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 58,62%.

Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh phân khúc nghỉ dưỡng từng trải qua thời gian dài đối mặt với thanh khoản yếu, niềm tin nhà đầu tư suy giảm và những lo ngại về khả năng khai thác tài sản. Việc nguồn cung mới tăng trở lại cùng tỷ lệ hấp thụ ở mức khá cho thấy thị trường đang xuất hiện những điểm sáng, dù chưa thể xem đây là dấu hiệu phục hồi đồng đều trên diện rộng.

bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận quý tăng trưởng đáng chú ý với 5.428 sản phẩm mới và 3.182 giao dịch. (Ảnh: Minh họa)

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được tung ra, mà còn ở khả năng tiêu thụ của một số dự án. Tại Nha Trang, Alora ghi nhận hơn 1.000 sản phẩm ra hàng, trong đó 800 sản phẩm được giao dịch trong vòng 8 giờ theo báo cáo. Tại Đà Nẵng, S-Light Tower thu hút lượng booking khoảng 800 căn hộ chỉ sau ba ngày. Riêng toàn bộ 32 căn penthouse của dự án được ghi nhận hết ngay trong ngày đầu mở bán.

Những con số này phản ánh sức hút của các dự án có khả năng tạo sự chú ý trên thị trường. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa booking, giao dịch và hợp đồng mua bán chính thức. Lượng khách đặt chỗ lớn chưa đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm đã hoàn tất giao dịch, nhưng vẫn là chỉ báo đáng quan tâm về mức độ quan tâm của người mua đối với những sản phẩm được thị trường lựa chọn.

Diễn biến tại các địa bàn trọng điểm cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Đà Nẵng, Quảng Ninh và Vũng Tàu tiếp tục giữ vị thế là những thị trường nghỉ dưỡng truyền thống, thu hút lượng khách hàng ổn định. Trong đó, Quảng Ninh và Đà Nẵng có sức hút lớn với khách hàng phía Bắc, còn Vũng Tàu là điểm đến quen thuộc của nhà đầu tư phía Nam. Đáng chú ý, sức hấp thụ tại Quảng Ninh và Đà Nẵng vẫn được duy trì dù mặt bằng giá đã tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, Nha Trang và Quy Nhơn đang nổi lên với lợi thế về mức giá dễ tiếp cận hơn và khả năng tạo dòng tiền. Tại Nha Trang, sự xuất hiện của các dự án như Alora và Sun Charmora City góp phần khơi lại sự quan tâm của khách hàng. Quy Nhơn cũng được VARS – IRE đánh giá là thị trường mới nổi, có lợi thế về giá cả phải chăng.

Tại Đà Nẵng, bên cạnh S-Light Tower, các dự án như Symphony 5 và FourS Tower cũng ghi nhận tín hiệu bán hàng tích cực. Symphony 5 đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng, trong khi FourS Tower có 1.369 lượt booking. Đáng chú ý, nhu cầu đầu tư tại khu vực này chiếm ưu thế, với khách hàng chủ yếu đến từ Hà Nội và Đà Nẵng.

Ở Vũng Tàu, dự án Beachtro Tower ghi nhận hơn 2.000 booking và khoảng 600 hợp đồng nguyện vọng. Beacon Tower hoàn tất ký kết khoảng 200 hợp đồng mua bán. Khách hàng đến từ TP.HCM chiếm khoảng 70% tổng lượng khách, chủ yếu quan tâm đến nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai và nghỉ dưỡng.

Nhìn từ những diễn biến trên, có thể thấy thị trường đang bước vào giai đoạn lựa chọn khắt khe hơn. Thay vì mua bất động sản nghỉ dưỡng chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá, n