Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

* Sáng 17/9, Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” tại Nghệ An.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về kiểm tra phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 17/9, đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp; bố trí, giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 17/9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số HĐND 2 cấp.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 17/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về Báo cáo “Đánh giá định kỳ 10 năm (2017 - 2027), định hướng phát triển giai đoạn 2027 - 2037 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An”.

Quang cảnh hội nghị . Ảnh: TL

* Chiều 17/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cảnh Hồng

* Chiều 17/9, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài liên quan đến cơ chế giao đất, xác định giá đất và phương án quản lý vận hành tại Dự án Khu du lịch văn hóa thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 17/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Mưa to từ ngày 13-16/9, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An ngập úng. Nhiều diện tích rau màu đang trong thời kỳ sinh trưởng bị ngập úng. Không ít ruộng rau chưa đến kỳ thu hoạch, người dân phải thu hoạch non để vớt vát, giảm thiệt hại.

Vùng trồng hành ở Quỳnh Mai ngập trong nước. Ảnh: CSCC

* Mực nước sông Con từ đêm 16/9 đến chiều 17/9 vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ.

Lãnh đạo xã Tân An đi kiểm tra vùng ngập úng dọc sông Con. Ảnh: CTV

* Hồ Vực Mấu điều tiết nước, đến cuối buổi sáng 17/9, nhiều khu vực hạ du vẫn còn ngập. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các chốt trực tại những điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng Quân sự địa phương đang giúp dân thu gom tài sản, vật dụng bị nước cuốn trôi. Ảnh: Nguyễn Nam