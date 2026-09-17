Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững”; Nghệ An triển khai đồng bộ kho dữ liệu số, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND 2 cấp; Nước sông Con dâng cao, gần 56 hộ dân ở 2 xã Tân An và Tân Kỳ được di dời đến nơi an toàn... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 17/9, Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” tại Nghệ An.
* Sáng 17/9, đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp; bố trí, giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.
* Chiều 17/9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai xây dựng hệ thống kho dữ liệu số HĐND 2 cấp.
* Chiều 17/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về Báo cáo “Đánh giá định kỳ 10 năm (2017 - 2027), định hướng phát triển giai đoạn 2027 - 2037 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An”.
* Chiều 17/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An.
* Chiều 17/9, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài liên quan đến cơ chế giao đất, xác định giá đất và phương án quản lý vận hành tại Dự án Khu du lịch văn hóa thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
* Sáng 17/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
* Mưa to từ ngày 13-16/9, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An ngập úng. Nhiều diện tích rau màu đang trong thời kỳ sinh trưởng bị ngập úng. Không ít ruộng rau chưa đến kỳ thu hoạch, người dân phải thu hoạch non để vớt vát, giảm thiệt hại.
* Mực nước sông Con từ đêm 16/9 đến chiều 17/9 vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ.
* Hồ Vực Mấu điều tiết nước, đến cuối buổi sáng 17/9, nhiều khu vực hạ du vẫn còn ngập. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các chốt trực tại những điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-17-9-10351573.html