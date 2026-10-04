[Video] Lâm Đồng: Mưa lớn khiến nhiều hộ dân, du khách phải sơ tán, hơn 300 ha cây trồng bị thiệt hại
Ngày 4/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 2 đến ngày 4/10 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy không có thiệt hại về người nhưng mưa lũ đã gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng, hàng chục hộ dân và du khách phải sơ tán đến nơi an toàn.
Sau các trận mưa lớn liên tục xuất hiện trong 3 ngày qua đã khiến 55 căn nhà của các hộ dân ở phường B’Lao, xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Bảo Lâm 2 bị ngập lụt và hư hại. Các hộ dân có nhà bị ngập lụt cũng được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn, sau khi nước rút, người dân đã quay trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-dong-mua-lon-khien-nhieu-ho-dan-du-khach-phai-so-tan-hon-300-ha-cay-trong-bi-thiet-hai-post992885.html