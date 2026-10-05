Tài xế container chắp tay trên ghế lái, xem đoạn camera trước đó ai cũng đồng cảm

(Video ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông đáng chú ý. Theo đó, nam tài xế lái xe container bất ngờ gặp một người đàn ông đi xe máy băng qua đường thiếu quan sát.

Trước tình huống bất ngờ và nguy hiểm này, tài xế đã đánh lái sang trái nhằm đảm bảo an toàn cho người đàn ông. May mắn, với sự bình tĩnh và xử lý chuẩn xác, tài xế đã giữ an toàn cho người đàn ông đi xe máy, đồng thời giữ an toàn cho chính mình.

Sau vụ việc, tài xế vẫn chưa hết hoảng sợ, anh chắp tay cầu nguyện. Về phía người đàn ông đi xe máy, anh cũng biết mình đã sai trong tình huống này nên quay lại xin lỗi nam tài xế. Đáp lại, nam tài xế vẫn giữ sự bình tĩnh, lịch sự, anh gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thót tim khi chứng kiến tình huống giao thông này.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng khen ngợi màn xử lý tình huống tài tình cùng với thái độ lịch thiệp của anh.

Qua tình huống giao thông này một lần nữa nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng khi tham gia giao thông để tránh những tình huống đáng tiếc.