Zidane: 'Ngả mũ trước Ronaldo'

Zidane thừa nhận ông may mắn khi từng huấn luyện Ronaldo và cho rằng cậu học trò cũ góp công lớn vào những danh hiệu tại Real Madrid.

“Phải ghi nhận sự nghiệp tuyệt vời của cậu ấy. Tôi may mắn được huấn luyện Cristiano. Cậu ấy giúp tôi giành rất nhiều danh hiệu. Ngả mũ trước Ronaldo!”, Zidane, người hiện là thuyền trưởng tuyển Pháp, nói.

Cụm từ “Chapeau, Cristiano” (ngả mũ trước Cristiano Ronaldo) được Zidane sử dụng như một cách bày tỏ sự thán phục. Nhiều năm sau khi cả hai rời Real Madrid, nhà cầm quân người Pháp vẫn không giấu sự trân trọng dành cho cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công nhất của ông trên ghế huấn luyện.

Zidane và Ronaldo là hai nhân vật trung tâm của Real Madrid trong quãng thời gian CLB thống trị Champions League. Khi Zidane dẫn dắt đội một, Ronaldo vẫn là nguồn bàn thắng quan trọng nhất và thường xuyên tạo khác biệt ở những trận đấu lớn.

Vì vậy, phát biểu mới nhất của Zidane không chỉ mang tính xã giao. Ông thừa nhận Ronaldo góp phần trực tiếp vào những danh hiệu mình giành được, điều Zidane hiếm khi nhấn mạnh khi nói về một cá nhân trong tập thể nhiều ngôi sao của Real Madrid.

“Cậu ấy giúp tôi giành rất nhiều danh hiệu” cũng là cách ngắn gọn nhất để Zidane mô tả mối quan hệ chuyên môn giữa hai người. Real Madrid thời điểm đó sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu, nhưng Ronaldo vẫn giữ vị trí đặc biệt nhờ khả năng ghi bàn và quyết định những khoảnh khắc quan trọng.

Nhiều năm sau khi chia tay Real Madrid, Zidane vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Ronaldo và thốt lên: “Chapeau, Cristiano!”.

Ronaldo sau đó rời Real Madrid, trong khi Zidane cũng khép lại nhiệm kỳ đầu không lâu sau đó. Tuy nhiên, quãng thời gian họ làm việc cùng nhau vẫn là một trong những giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cả hai.

Phát biểu của Zidane xuất hiện khi Ronaldo tiếp tục nhận nhiều sự chú ý ở những năm cuối sự nghiệp. Dù không còn làm việc cùng nhau, HLV tuyển Pháp vẫn dành cho cậu học trò cũ sự đánh giá rất cao.

Ngoài Ronaldo, Zidane cũng chia sẻ về thứ bóng đá ông muốn xây dựng. Khi được hỏi về PSG, ông đánh giá cao cách đội bóng này chủ động tìm kiếm đối thủ, kiểm soát bóng và “chạy cùng trái bóng thay vì chạy theo nó”.

Zidane thừa nhận công việc ở tuyển Pháp khác Real Madrid, nhưng áp lực không phải điều xa lạ với ông. Nhà cầm quân này cho biết ông thậm chí yêu thích cảm giác phải làm việc dưới sức ép lớn.

Trước trận gặp Bỉ, Zidane cũng cảnh báo đối thủ đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đội tuyển nào. Tuy nhiên, giữa nhiều chủ đề trong buổi họp báo, những lời ông dành cho Ronaldo vẫn là phần gây chú ý nhất.

Nhiều năm sau quãng thời gian ở Madrid, Zidane vẫn nhìn Ronaldo bằng sự trân trọng của một HLV từng trực tiếp chứng kiến khả năng quyết định trận đấu của siêu sao Bồ Đào Nha. Hai từ “Chapeau, Cristiano” vì thế đủ nói lên cách ông đánh giá cậu học trò cũ.