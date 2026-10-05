Khai mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026

Dự khai mạc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu); Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Trung tướng Trương Mạnh Dũng và các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Theo Ban tổ chức: Hội thi tàu tốt gồm các nội dung: Toàn tàu, ngành cơ điện, ngành vũ khí, ngành khí tài - điện tử. Hội thao huấn luyện tàu gồm các nội dung: Công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác tham mưu huấn luyện, điều lệnh tàu, phòng thủ dân sự, đội ngũ dân quân tự vệ, bơi 100m, chiến thuật tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài - điện tử, cơ điện, nhận thức chính trị, công tác hậu cần. Hình thức hội thi, hội thao kết hợp giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành thao tác; kiểm tra tại bến và trên biển; kiểm tra việc thao tác toàn tàu đến từng ngành và từng vị trí. Đối tượng thi gồm các tàu và 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế trên các tàu của Hải đội DQTT.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh: Kết quả tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của hải đội DQTT trong thời gian qua khẳng định chủ trương xây dựng Đề án “Xây dựng hải đội DQTT tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới” là hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết.

Ban giám khảo và cán bộ, chiến sĩ hải đội dân quân thường trực các tỉnh, thành phố tham dự khai mạc.

Để tổ chức hội thi, hội thao năm 2026 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, điều hành hội thi, hội thao theo đúng chương trình, kế hoạch, quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đối với giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, công minh, vô tư, khách quan, đánh giá đúng kết quả của từng tập thể, cá nhân. Đối với lực lượng DQTT tham gia hội thao chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức, Ban giám khảo; phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, bình tĩnh, tự tin quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Ban tổ chức và lãnh đạo các địa phương trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Ban tổ chức và lãnh đạo các địa phương trao quà tặng các hải đội dân quân thường trực.

Đối với các cơ quan Bộ Quốc phòng, trên cơ sở kết quả hội thi, hội thao, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ huy, xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho hải đội DQTT; đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật để duy trì hoạt động và nâng cao sức sống của các tàu hải đội DQTT.

Duyệt đội ngũ tại Lễ khai mạc.

Kết thúc hội thi, hội thao, các đơn vị cơ động tàu về địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, hội thi, hội thao cho các hải đội DQTT.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng và các đại biểu thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các tàu Hải đội Dân quân thường trực tham gia hội thi, hội thao.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng thăm, tặng quà Hải đội Dân quân thường trực (Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Sau lễ khai mạc, Trung tướng Trương Mạnh Dũng và các đại biểu đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các tàu hải đội DQTT tham gia hội thi, hội thao; tham quan Hải đội DQTT (Bộ CHQS TP Đà Nẵng), Tàu 20 (Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân).