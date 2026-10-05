Cận cảnh 'Dải lụa ký ức' bên Hồ Gươm trước ngày mở cửa

Thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, các hạng mục dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12. Sau thời gian này, đơn vị thực hiện phải tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực ven Hồ Gươm. Kinh phí thực hiện được xã hội hóa, không dùng ngân sách.

Công trình này không nhằm tạo thêm biểu tượng mới tại Hồ Gươm mà mở ra những góc nhìn và trải nghiệm khác trong không gian quen thuộc. "Dải lụa ký ức" được thiết kế theo hướng tạm thời, sử dụng các can thiệp có giới hạn về thời gian, sau đó trả lại không gian cho trạng thái thường nhật.

Cầu cạn cảnh quan được thiết kế và lắp đặt với mục đích mở ra những góc nhìn và trải nghiệm khác trong không gian quen thuộc.

Không gian được bố trí tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa. Công trình cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương. Theo phương án thiết kế, tuyến cầu được lắp phía trên tầng cây thấp và các thảm cỏ, uốn lượn qua khu vườn ven hồ.

Cây cầu không áp đặt một trục thẳng mà chuyển hướng theo cây xanh hiện hữu. Việc nâng lối đi khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến rễ các cây lớn và duy trì cảnh quan phía dưới.

Cách hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để đưa toàn bộ công trình vào hoạt động đúng ngày 8/10.

Bên dưới cầu cạn, nhiều loại cây hoa cũng được trồng mới nhằm tạo cảnh sắc rực rỡ hơn, đặc biệt khi cây cầu được chiếu sáng bởi hệ thống ánh sáng hiện đại.

Hệ thống dải đèn led được lắp đặt sát mép sàn cầu.

Nhiều ý kiến cho rằng, những trụ cầu này nên được lắp đặt vào trong khuôn viên vườn hoa. Tuy nhiên việc lắp đặt như vậy sẽ làm bó hẹp không gian trải nghiệm của du khách.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết hình thức kiến trúc chủ đạo của cầu là mảnh - nhẹ - trong suốt, với mặt cầu sáng màu, kết cấu thanh thoát và lan can kim loại tối giản. Tại một số đoạn, tuyến cầu mở rộng hoặc đổi hướng để tạo thành những "ban công ngắm Hồ Gươm", nơi du khách có thể dừng lại, chụp ảnh với mặt hồ, Tháp Rùa và cảnh quan đặc trưng của trung tâm Hà Nội.

Chuỗi khung gương tạo thành không gian để người dân, du khách đi bộ, tham quan và chụp ảnh, đồng thời tạo thêm góc nhìn ra Hồ Gươm.

Khung gương đang được hoàn thiện công đoạn bơm keo, sau đó sẽ được vệ sinh tổng thể.

Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Các hạng mục gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp chiếu sáng và khung gương phục vụ tham quan, chụp ảnh trong thời gian dự kiến từ 8/10 đến hết ngày 2/12. Sau khi kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Các cầu cạn được bố trí xen kẽ giữa hệ thống cây xanh, kết nối với lối đi bộ ven hồ.

Về chiếu sáng, ban đêm, hệ thống LED tuyến tính dưới tay vịn hoặc mép cầu sẽ tạo nên dải ánh sáng mềm xuyên qua rừng cây, không cạnh tranh với không gian Hồ Gươm. Dọc tuyến còn có chuỗi khung gương hình chữ nhật bố trí theo nhịp điệu liên tục.

Đến ngày 5/10, toàn bộ cây cầu đã được lát sàn gỗ, khung gương dần thành hình; những hạng mục cuối cùng như hệ thống điện, đèn chiếu sáng, trồng thêm cây tạo cảnh quan đang được gấp rút hoàn thiện. Công trình dự kiến mở cửa đón người dân, du khách từ ngày 8/10.