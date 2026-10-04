Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7 chỗ rồi mất tích gần 1 tháng

Chiều 4/10, trao đổi với VietNamNet, bà Lê Ánh Hồng (SN 1989, ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) cho biết gia đình đang tìm chồng bà là ông Tạ Văn Út (SN 1987), mất tích từ ngày 6/9.

Ông Út và bà Hồng có 4 người con, từ 5-22 tuổi, cùng sống tại căn nhà ở ấp Huỳnh Sơn, xã Hòn Đất. Ông Út là lao động chính trong gia đình.

Theo đơn trình báo của gia đình, khoảng 7h ngày 6/9, ông Út cùng con trai T.V.T (15 tuổi) đến khu vực ấp Núi Chầu, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang để làm ruộng.

Chân dung ông Tạ Văn Út. Ảnh: GĐCC

Đến khoảng 11h, ông Út nhận được điện thoại của một người nào đó rồi đi xe máy rời khỏi khu vực làm ruộng.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Út quay lại trong tình trạng có biểu hiện say rượu. Sau đó, ông nói con trai chở mình đến khu vực ngã tư Hòn Heo, thuộc khu phố Dương Hòa, phường Tô Châu, cách nơi làm ruộng khoảng 10km.

Khi đến khu vực cách cổng chào khoảng 700m, T. nhìn thấy một ô tô 7 chỗ màu trắng đang chờ sẵn.

Theo lời kể của người con trai, ông Út lên ô tô và nói: “Cha đi chơi chút rồi về”.

Sau đó, chiếc ô tô chạy theo hướng Hà Tiên. Thời điểm rời đi, ông Út mặc áo thun màu xanh, quần short.

Bà Hồng cho biết những thông tin trên được người con trai kể lại cho gia đình.

Theo bà Hồng, trong khoảng thời gian đầu sau khi ông Út mất tích, điện thoại của ông vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Sau ngày 8/9, gia đình không thể liên lạc nữa.

Gần 1 tháng qua, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin về ông Út. Bà Hồng cho biết việc chồng mất liên lạc khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, nhất là khi ông Út là lao động chính.

Gia đình đã gửi đơn cầu cứu đến Công an phường Tô Châu và các khu vực lân cận.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lý Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tô Châu, xác nhận địa phương đã tiếp nhận đơn của bà Lê Ánh Hồng trình báo việc ông Tạ Văn Út mất liên lạc sau khi lên một ô tô 7 chỗ màu trắng.

Theo ông Tuấn, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tô Châu đã khẩn trương xác minh hình ảnh camera tại 2 điểm trên tuyến đường di chuyển về hướng Tô Châu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa ghi nhận được hình ảnh chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng như thông tin gia đình cung cấp.

Công an phường Tô Châu cũng đã thông báo truy tìm người mất liên lạc đối với ông Út; đồng thời thông tin đến các xã, phường... để phối hợp xác minh.

Vụ việc cũng đã được báo cáo đến Công an tỉnh An Giang để phối hợp truy tìm tung tích ông Tạ Văn Út.