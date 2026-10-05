Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ tiếp xúc cử tri phường Bình Thuận

Các đại biểu: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên trái); Ngô Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Thắng (bên phải) tiếp xúc cử tri phường Bình Thuận

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) có các đại biểu: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Thắng.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương báo cáo kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Thắng báo cáo tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cho biết Dự án Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh được triển khai từ năm 2004, đến nay đã hơn 22 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Việc kéo dài dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong khu vực thuộc diện đền bù, giải tỏa.

Đối với những hạng mục đã hoàn thành, nhiều công trình hiện xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, hạ tầng còn dang dở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy dự án sớm hoàn thành, ổn định đời sống người dân.

Cử tri Phạm Quốc Luy có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị các bất cập liên quan đến công tác thu thuế giá trị gia tăng, các thủ tục hành chính còn rườm rà, đặc biệt các thủ tục liên quan đến đất đai còn nhiêu khê, vướng mắc. Dữ liệu ngành thuế liên thông chưa chính xác, khiến người dân đi lại nhiều lần để hoàn tất hồ sơ.

Cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm đến chế độ, phụ cấp cho các thành viên tổ tự quản ở các thôn, tổ dân phố.

Cử tri Phạm Văn Tiến có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Liên quan đến Dự án Khu dân cư phía Nam Lê Duẩn, cử tri cho rằng chưa lấy ý kiến của Nhân dân trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch; chưa thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng cần có cảnh báo kịp thời trong công tác phòng chống lũ lụt, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân; sớm có giải pháp vớt rác trên sông Cà Ty, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường…

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình, trả lời nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét, xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận thông tin thêm đến cử tri về tình hình triển khai Dự án Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh, Dự án Khu dân cư Nam Lê Duẩn cùng những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung Tâm Phát triển quỹ đất trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Theo lãnh đạo phường, Dự án Khu dân cư Nam Lê Duẩn là bộ mặt của phường Bình Thuận nói riêng và của khu vực Phan Thiết nói chung, do đó dự án này rất cấp thiết triển khai và đã lấy ý kiến Nhân dân từ năm 2008 đến nay.

Khi dự án hoàn thành sẽ kết nối 2 tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Tần và hoàn chỉnh hạ tầng thoát nước, cải thiện môi trường và diện mạo khu vực. Tuy nhiên, do tổng kinh phí đầu tư lớn, cùng những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án kéo dài nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thuận trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền

Liên quan đến Dự án Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh, Sở Xây dựng cho biết, đã nhiều lần họp các bên liên quan, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận (chủ đầu tư) khắc phục tình trạng ngập cục bộ mà cử tri kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đã ghi nhận và trả lời một số ý kiến, kiến nghị được cử tri địa phương quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trả lời các kiến nghị của cử tri

Đối với các vấn đề liên quan đến thuế, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu cơ quan thuế liên thông dữ liệu phải chính xác, vừa tránh thất thu thuế, vừa minh bạch cho người dân. Đối với chính sách cho các hội, đoàn thể, tỉnh đang nghiên cứu và sớm triển khai thời gian tới.

Riêng chế độ, phụ cấp cho các thành viên tổ tự quản ở các thôn, tổ dân phố, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương huy động sức dân, vận động thêm các nguồn xã hội hóa, vì hiện nay ngân sách tỉnh không đủ để chi cho các đối tượng này.

Các đại biểu tham dự tại buổi tiếp xúc

Đối với Dự án Khu dân cư Nam Lê Duẩn, đồng chí Đặng Hồng Sỹ thông tin, dự án này đã lấy ý kiến người dân nhiều lần, có biên bản từ năm 2008. Đến 2013, dự án điều chỉnh quy hoạch và tiếp tục lấy ý kiến người dân vào các năm 2022, 2024. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất tái định cư và đất đấu giá.

Đây là dự án cấp bách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch, ổn định dân cư và cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực. Do đó, mong cử tri đồng thuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Chia sẻ với cử tri về công tác phòng, chống lũ lụt, đồng chí Đặng Hồng Sỹ cho biết thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, trong khi dòng chảy tại một số sông, suối bị cản trở do tình trạng lấn chiếm. Trước thực tế này, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó, kịp thời cảnh báo, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đối với các kiến nghị còn lại, đồng chí Đặng Hồng Sỹ tiếp thu, đồng thời thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của tỉnh và định hướng đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới.