Tuyển Việt Nam không vào chung kết, ông Kim bảo 'chấp nhận thực tế'

HLV Kim Sang-sik thừa nhận tuyển Việt Nam gặp khó khi nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất. Ảnh: Minh Chiến.

Trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia, HLV Kim Sang-sik thừa nhận tuyển Việt Nam gặp khó về nhân sự khi nhiều cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng.

"Đội tuyển đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Bùi Hoàng Việt Anh do gặp chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ chuẩn bị có hạn, kế hoạch xoay xở cũng như đưa ra phương án thay người trong hiệp hai sẽ gặp đôi chút khó khăn", HLV Kim Sang-sik nói với báo giới trên sân tập chiều 4/10.

Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu toàn đội duy trì sự đoàn kết để vượt qua hoàn cảnh hiện tại. "Trong hoàn cảnh càng khó khăn thì toàn đội càng phải đoàn kết để cùng nhau tạo nên chiến thắng trong trận đấu ngày mai", ông nhấn mạnh.

Trong số những cầu thủ gặp vấn đề thể trạng, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn khả năng góp mặt trước Malaysia.

"Chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh không quá nghiêm trọng. Ban huấn luyện cùng ban y tế sẽ kiểm tra, điều chỉnh thể trạng và tiếp tục theo dõi tình hình trong hôm nay trước khi đưa ra quyết định", HLV Kim Sang-sik cho biết.

Ông nói thêm: "Dự kiến việc ra sân vào ngày mai của Việt Anh sẽ không gặp ảnh hưởng quá lớn".

Theo HLV Kim Sang-sik, mật độ thi đấu liên tục từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ không đạt thể trạng tốt nhất ở giai đoạn cuối giải. "Do lịch thi đấu liên tục từ các giải đấu trước, V.League cho đến đợt tập trung thi đấu tại ASEAN Cup, các cầu thủ đã phải cày ải với mật độ dày, khiến các chấn thương nhẹ tích tụ dần thành nặng", ông nói.

Về trường hợp Tài Lộc, HLV Kim Sang-sik cho biết cầu thủ này đã gặp vấn đề trước khi lên tuyển.

"Tài Lộc đã bị chấn thương nhẹ trước giải nên chưa thể thi đấu nhiều ở câu lạc bộ. Thời gian hội quân ngắn khiến việc hồi phục thể lực gặp đôi chút vấn đề khi vào sân", HLV Kim Sang-sik cho hay.

Trong khi đó, Hoàng Hên chịu ảnh hưởng từ việc phải thi đấu liên tục ở cấp câu lạc bộ trước khi lên tuyển. "Đối với Hoàng Hên, do phải thi đấu quá nhiều tại câu lạc bộ thời gian qua nên cậu ấy chưa thể thể hiện 100% sức lực khi lên tập trung đội tuyển", ông nói.

Đỗ Hoàng Hên không thể góp mặt trong trận tranh hạng ba với Malaysia do tình trạng quá tải sau quãng thời gian thi đấu với mật độ dày ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh khó khăn về lực lượng, HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông và các học trò thất vọng khi tuyển Việt Nam không thể góp mặt ở trận chung kết.

"Việc không thể giành vé vào chơi trận chung kết khiến bản thân tôi, các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam đều cảm thấy khá tiếc nuối và thất vọng", ông chia sẻ.

Dù chỉ còn trận tranh hạng ba, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất.

"Phải ghi nhận rằng các cầu thủ đã cống hiến và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu vì mục tiêu chiến thắng. Mặc dù chỉ là trận tranh hạng ba, toàn đội vẫn sẽ chấp nhận thực tế và cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất, mang lại hình ảnh tích cực cho cổ động viên", ông nói.

Đánh giá đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho rằng Malaysia hiện sở hữu lực lượng mạnh hơn đáng kể so với những lần hai đội đối đầu trước đây. "So với các lần đối đầu trước, lực lượng của đội tuyển Malaysia đã thay đổi và trở nên mạnh hơn rất nhiều", ông nhận xét.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt lưu ý một tiền đạo nhập tịch Bergson da Silva bên phía Malaysia. "Malaysia có cầu thủ mang áo số 9 mới nhập tịch đang thể hiện phong độ rất tốt. Vì vậy, tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có phương án phong tỏa cầu thủ này và hướng tới kết quả thuận lợi", HLV Kim Sang-sik nói.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng ba Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai với 6 điểm, trong khi Malaysia đứng nhì bảng A với 7 điểm và bất bại sau ba lượt trận

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Minh Toản