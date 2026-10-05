Phá đường dây trộm 2.700 con mèo ở TPHCM, nhiều người nhận lại thú cưng

XEM CLIP:

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

12 người bị khởi tố gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987, quê Cần Thơ; đối tượng cầm đầu, thu mua), Võ Hoài Nam (SN 2005), Nguyễn Đình Huy (SN 2007), Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004), Bùi Thanh Hào (SN 2004), Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008), Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008), Nguyễn Gia Hân (SN 2009), Trần Hoàng Kịp (SN 2008), Hà Tiến Đạt (SN 2009), Lê Minh Phát (SN 2008) và N.H.M.H. (SN 2010).

12 đối tượng trong đường dây trộm mèo bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Hoạt động của nhóm này trải rộng trên các địa bàn các xã, phường Đông Thạnh, Hóc Môn, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và tài sản của người dân.

Quá trình theo dõi, lực lượng công an xác định Lưu Thanh Bình là mắt xích chính, đứng ra móc nối và thu mua mèo trộm cắp.

Bình thuê địa điểm tại số 34/44 đường TX39 (khu phố 17, phường Thới An) làm nơi tập kết mèo sống để bán lại kiếm lời, đồng thời cung cấp bẫy mèo tự chế cho các đối tượng trong đường dây.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định và lệnh đối với Lưu Thanh Bình. Ảnh: CA

Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ, di chuyển bằng xe máy vào các khu dân cư trong khoảng thời gian từ 23h đến 4h hôm sau. Trung bình mỗi nhóm trộm từ 4 - 10 con mèo/đêm. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo.

Khi khám xét tụ điểm của nhóm đối tượng, công an thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo tự chế cùng nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng đã trao trả 13 con mèo cho 13 chủ sở hữu. Số mèo còn lại hiện được Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ xác minh.

Lực lượng chức năng trao trả mèo cho chủ sở hữu. Ảnh: CA

Công an TPHCM thông báo người dân bị mất trộm mèo liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS (số 54 đường số 15, KDC ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng) để phối hợp nhận lại tài sản.