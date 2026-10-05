Biến cố khó ngờ của người phụ nữ Hà Nội sinh con thứ 7 sau 9 năm lấy chồng

Dù trải qua cuộc vượt cạn đầy thử thách do mắc sốt xuất huyết lúc cận sinh, chị Thủy đã mẹ tròn con vuông nhờ sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trong 9 năm kết hôn, chị Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1995, quê ở Ba Vì, Hà Nội) đã 7 lần sinh con. Hành trình làm mẹ của chị bắt đầu với em bé đầu lòng năm 2018, tiếp đó lần lượt các thiên thần nhỏ ra đời vào năm 2019, 2021, 2022, 2024, 2025 và em bé thứ 7 vừa cất tiếng khóc chào đời đầu tháng 10.

Điều đặc biệt hiếm hoi là trong cả 7 lần vượt cạn, chị Thủy đều sinh thường thành công. Tuy nhiên, cuộc vượt cạn đón em bé thứ 7 vừa qua diễn ra trong một hoàn cảnh rất căng thẳng.

9 năm, 7 lần sinh thường

Gia đình chị Thủy sinh sống tại Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Những lần mang thai trước diễn ra tương đối thuận lợi nhưng đến lần thứ 6 và thứ 7, chị nhận thấy việc sinh nở nhiều lần có thể tiềm ẩn nguy cơ sản khoa.

Bé gái, con thứ 7 của chị Thủy chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Tiến Thành

Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, chị Thủy chủ động lựa chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm nơi theo dõi thai kỳ và đón con chào đời.

Chị Thủy cho biết: “Càng về những lần sinh sau, nguy cơ và rủi ro sản khoa càng cao. Mình quyết định chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì chuyên môn của các y bác sĩ ở đây rất tốt, cơ sở vật chất hiện đại. Ngoài ra, bệnh viện nằm gần Bệnh viện Nhi Trung ương, nên nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh với em bé sau sinh thì gia đình cũng cảm thấy yên tâm hơn".

Bên cạnh đó, do khoảng cách từ nhà đến bệnh viện khá xa và lo ngại khả năng chuyển dạ nhanh, chị Thủy đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm khám và theo dõi sớm, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc vượt cạn.

Nhập viện chờ sinh, bất ngờ phát hiện sốt xuất huyết

Trong quá trình thăm khám chuẩn bị sinh, chị Thủy xuất hiện biểu hiện sốt. Xét nghiệm xác định chị mắc sốt xuất huyết, phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt. Sốt xuất huyết ở phụ nữ mang thai, đặc biệt là trường hợp đã cận kề ngày sinh như chị Thủy, có thể diễn biến phức tạp với tình trạng giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, nguy cơ xuất huyết cao.

Trong khi đó, quá trình chuyển dạ và sinh nở lại tiềm ẩn nguy cơ gây chảy máu cấp tính nguy hiểm cho người mẹ, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Đặc biệt, giai đoạn nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết thường trùng với thời điểm hạ sốt, đòi hỏi y bác sĩ phải túc trực và theo dõi sát để ứng phó kịp thời với mọi biến cố.

Vợ chồng chị Thủy bên 7 con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Tiến Thành

Dù đối mặt với nhiều khó khăn và nguy cơ, sự can thiệp chuyên môn kịp thời của các y bác sĩ, hành trình vượt cạn thứ 7 của chị Thủy đã kết thúc trọn vẹn. Bé Chery chào đời nặng 3,7kg khỏe mạnh, đánh dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 9 năm làm mẹ của người phụ nữ Hà Nội.

Chị Thủy và ông xã Phan Văn Dũng, 37 tuổi, quen nhau từ thời còn là sinh viên ở Hà Nội. Sau vài lần tình cờ gặp tại nơi làm thêm rồi trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Chị cho biết từ khi kết hôn đã mong muốn có một gia đình đông con. Tuổi thơ lớn lên trong đại gia đình nhiều thế hệ khiến chị luôn thích không khí sum họp mỗi dịp lễ Tết hay giỗ chạp.

"Tôi có tới 7 người chú, bác nên nhà lúc nào cũng đông vui. Mỗi lần cả họ tụ họp rất ấm áp nên tôi cũng muốn gia đình mình sau này được như thế", chị kể.

Theo chị Thủy, bố mẹ chồng cô cũng ủng hộ quyết định sinh đông con vì anh Dũng là con trai duy nhất trong nhà. Trên mạng xã hội, chị Thủy được nhiều người biết đến qua những video ghi lại cuộc sống của gia đình đông con. Tài khoản của chị hiện thu hút hơn 150.000 lượt theo dõi.