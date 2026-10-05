Chuẩn bị các điều kiện triển khai cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Châu, Yên Sơn và xã Chiềng Hặc.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực Đảng ủy các xã Yên Châu, Yên Sơn, Chiềng Hặc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tuyến cao tốc CT.03 đi qua 18 xã, phường (điểm đầu giao với quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối giáp ranh tỉnh Điện Biên, kết nối với Cửa khẩu Tây Trang), với tổng chiều dài 179,55 km. Trong đó, tuyến đi qua 7 bản của xã Chiềng Hặc, với tổng chiều dài 20,19 km; dự kiến có 434 hộ bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 316 ha; khoảng 114 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại xã Yên Sơn, tuyến cao tốc đi qua 2 bản, với tổng chiều dài 3,29 km; dự kiến có 79 hộ bị ảnh hưởng, với diện tích khoảng 26,7 ha. Khoảng 10 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư tại điểm tái định cư Xứ đồng Quản Trị, bản Phương Quỳnh.

Lãnh đạo xã Yên Châu phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại xã Yên Châu, tuyến cao tốc đi qua 8 bản, tiểu khu, với tổng chiều dài 15,75 km; dự kiến có 400 hộ bị ảnh hưởng, với diện tích khoảng 131 ha. Khoảng 24 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư tại điểm bản Thín Khá và điểm bản Đông Ngoàng.

Lãnh đạo xã Chiềng Hặc phát biểu tại cuộc làm việc.

Chuẩn bị triển khai tuyến cao tốc CT.03, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã cung cấp hồ sơ hướng tuyến, ranh giới dự kiến và dữ liệu bản đồ số cho các địa phương rà soát đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu và bãi đổ thải. Qua rà soát bước đầu, đoạn tuyến qua 3 xã dự kiến bố trí 2 nút giao, 13 bãi đổ thải và 5 điểm tái định cư.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thiện, bàn giao hồ sơ hướng tuyến, mốc giới GPMB; các sở, ngành phối hợp hướng dẫn về đất đai, quy hoạch, tái định cư và tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất, chồng lấn ranh giới. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với các xã hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu kỹ thuật, tiến độ và bàn giao mốc giới GPMB.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã tiếp thu thông tin và trả lời làm rõ các kiến nghị của các xã theo thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận, biểu dương các xã Yên Châu, Yên Sơn, Chiềng Hặc đã chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai Dự án CT.03. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và 3 xã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành, triển khai nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Đảng ủy 3 xã xác định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ dự án. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cấp xã; rà soát, quản lý chặt hiện trạng đất đai, tài sản, hoa màu và trật tự xây dựng trong phạm vi dự án, các khu tái định cư, bãi đổ thải, không để phát sinh vi phạm. Đồng thời, phối hợp rà soát, cập nhật các nội dung liên quan đến Dự án CT.03 vào quy hoạch chung của xã.

Đoàn công tác khảo sát thực địa các nút giao, bãi đổ thải, điểm dự kiến tái định cư triển khai Dự án CT.03 tại xã Yên Châu.

Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ Dự án cao tốc CT.03 và nhu cầu phát triển kinh tế, không để xảy ra khan hiếm, tăng giá vật liệu, đội chi phí dự án. Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, nguồn gốc đất, chồng lấn ranh giới; hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai đối với các khu tái định cư, di chuyển nghĩa địa, công trình công cộng, bãi thải. Đồng thời, xem xét bố trí vốn nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đến bản Mường Lựm thuộc Đề án 666 và xây dựng cầu từ trung tâm xã Chiềng Hặc qua suối Sập đến bản Cang, kết nối hồ Chiềng Khoi, xã Yên Châu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với UBND các xã rà soát, cập nhật vào quy hoạch chung các nội dung liên quan tuyến cao tốc CT.03, gồm: nút giao, đường kết nối, đường công vụ, khu tái định cư, mỏ vật liệu, bãi đổ thải; đồng thời rà soát vị trí dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ trên tuyến.

Đoàn công tác khảo sát thực địa các nút giao, bãi đổ thải, điểm dự kiến tái định cư triển khai Dự án CT.03 tại xã Yên Sơn.

Đoàn công tác khảo sát thực địa các nút giao, bãi đổ thải, điểm dự kiến tái định cư triển khai Dự án CT.03 tại xã Chiềng Hặc.