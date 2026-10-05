PCCC: Một bước cải cách đáng ghi nhận

Ngày 1/10, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông tin, hiện nay chỉ còn ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực này do cơ quan công an giải quyết và hai thủ tục do UBND cấp xã thực hiện.

Từ 37 thủ tục trước đây, Luật năm 2024 giảm xuống còn chín và rồi còn năm, như hiện nay.

Thông tin này là rất đáng khích lệ cho những doanh nghiệp phải trải qua quá trình chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ phòng cháy chữa cháy (PCCC) để đưa nhà xưởng vào hoạt động.

Ngành quản lý PCCC đáng được ghi nhận về tinh thần cầu thị, chủ động đề xuất thu gọn các thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: VietNamNet

Muốn tuân thủ cũng khó

Ba năm trước, trên VietNamNet, nhiều doanh nghiệp khi ấy phản ánh chi phí đáp ứng yêu cầu PCCC quá lớn, có trường hợp không thể thực hiện. Một số cơ sở phải tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Nhiều quy định đã thay đổi, việc chuyển tiếp chưa rõ ràng, và thậm chí nhiều quy định không thể tuân thủ khiến chủ đầu tư loay hoay xác định mình phải theo quy định nào. Một kế hoạch đầu tư được tính toán từ trước bỗng phải treo đó.

Sơn chống cháy là một ví dụ gây nhiều tranh luận. Nhiều cơ sở không biết mua loại sơn nào để đáp ứng yêu cầu,…

Đó là thời điểm những vướng mắc PCCC trở thành nỗi ám ảnh của nhiều doanh nghiệp và người dân kinh doanh. Có người đủ vốn đầu tư nhưng không tìm được cách đáp ứng yêu cầu để hoạt động. Đơn hàng có thể mất trong lúc chờ, kéo theo việc làm và thu nhập của người lao động.

Cơ quan quản lý chủ động sửa

Đợt cải cách hiện nay tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ. Chỉ đạo của Thủ tướng rất rõ ràng, khi khâu hồ sơ được bỏ đi.

Ngành quản lý PCCC đáng được ghi nhận về tinh thần cầu thị, chủ động đề xuất thu gọn các thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giảm thủ tục mới giải quyết được một phần gánh nặng. Những vướng mắc về yêu cầu kỹ thuật, về vật liệu hay áp dụng quy chuẩn vẫn cần được tháo gỡ cùng lúc.

Theo thông tin của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), việc rà soát yêu cầu kỹ thuật đang đi cùng chuyển một phần từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với rủi ro. Một số việc thẩm định, thẩm duyệt được giao chủ đầu tư tự tổ chức.

Đây là thay đổi đáng chú ý. Chủ đầu tư có thêm quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Họ cần thuê tư vấn đủ năng lực, tổ chức thi công đúng yêu cầu, duy trì an toàn khi công trình vận hành.

Cơ quan quản lý có thể tập trung nguồn lực kiểm tra vào những nơi nguy hiểm hơn. Để cách làm này phát huy tác dụng, việc hướng dẫn ở địa phương cần thống nhất, rõ ràng để chủ đầu tư biết ngay từ đầu phần việc mình được tự làm.

Bảo hiểm có thể góp sức

Một chuyên gia gợi ý về việc sử dụng cơ chế bảo hiểm để tăng cường phòng ngừa cháy nổ. Việt Nam đã có bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; vai trò đánh giá và giúp giảm rủi ro của nhà bảo hiểm đáng được nghiên cứu phát huy thêm.

Phải bồi thường tổn thất thuộc phạm vi hợp đồng, nhà bảo hiểm có động lực tìm hiểu nguy cơ và tư vấn biện pháp khắc phục. Cơ sở càng bảo đảm an toàn cháy nổ thì càng nên được giảm phí bảo hiểm.

Muốn vậy, phải giám sát năng lực và trách nhiệm bồi thường của nhà bảo hiểm, làm rõ phạm vi bảo vệ để người mua hiểu.

Sự tham gia này bổ sung nguồn lực phòng ngừa; trách nhiệm thực thi pháp luật về an toàn vẫn thuộc cơ quan nhà nước.

Trở lại những nhà xưởng phải chờ cách đây ba năm, điều doanh nghiệp mong mỏi khi ấy rất cụ thể: có cách đáp ứng yêu cầu PCCC để được sản xuất, kinh doanh. Mỗi tháng đình đốn là thêm chi phí, khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Bởi vậy, việc cơ quan quản lý lắng nghe và chủ động sửa hôm nay đáng được trân trọng. Một nhà xưởng sớm đi vào hoạt động an toàn có thể giúp doanh nghiệp giữ được đơn hàng, người lao động có thêm thu nhập. Đó là ý nghĩa của cải cách mà những doanh nhân từng mắc kẹt sẽ rất thấu hiểu.