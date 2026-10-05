Hà Nội chuẩn bị khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm dịp 10/10

Theo kế hoạch, dịp 10/10 này, thành phố sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật hai công trình giao thông quan trọng gồm Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (các đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi).

Riêng với Dự án đường Vành đai 2,5, theo Thông báo số 380-TB/TU của Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy yêu cầu phải bảo đảm thông xe toàn tuyến trước ngày 10/10/2026 và giải quyết dứt điểm vấn đề tái định cư cho người dân.

Công trường thi công tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn Phường Cầu Giấy sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước đó, trong các chuyến kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh dự án đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm ùn tắc, do đó yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án cùng các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân phải rà soát kỹ từng vị trí vướng mắc, xây dựng phương án xử lý rõ ràng với thời hạn và trách nhiệm cụ thể.

Bên cạnh các dự án về đích, Hà Nội cũng đồng loạt khởi công nhiều công trình điểm nhấn trong dịp này, tiêu biểu như Công viên Hồ Chí Minh; Dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng; Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Dự án xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây và Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Liên quan đến Dự án vòm cầu Phùng Hưng, kiểm tra thực địa khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu phường Hoàn Kiếm tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân liên quan, bảo đảm điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP lưu ý các đơn vị phải bám sát tiến độ, triển khai đồng bộ các phần việc, không để việc thực hiện riêng lẻ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.