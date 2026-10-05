HLV Kim Sang Sik báo tin không vui trước trận gặp Malaysia

Tuyển Việt Nam chưa thể quên thất bại trước Thái Lan ở vòng bảng, nhưng thời gian chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba với Malaysia lại không thật sự thuận lợi. Trước buổi tập tối 4/10, HLV Kim Sang Sik mang đến thông tin không vui khi hàng loạt cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sau trận thắng Pakistan 4-2, Hoàng Hên và Tài Lộc đều gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương cơ. Điều này khiến kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp Malaysia bị ảnh hưởng, đặc biệt là những phương án nhân sự trong hiệp hai.

HLV Kim Sang Sik xác nhận tuyển Việt Nam gặp nhiều vấn đề về lực lượng trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ảnh: ASEAN United FC

“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ có hạn, kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng sẽ có đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Trong số này, Việt Anh vẫn còn cơ hội thi đấu. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để đánh giá tình trạng của trung vệ này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Việt Anh đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó đưa ra các phương án cho trận đấu”, HLV Kim Sang Sik nói.

Tài Lộc cũng không có được thể trạng tốt nhất. Theo HLV Kim Sang Sik, cầu thủ này từng gặp chấn thương nhẹ trước giải và không thể thi đấu cho CLB. Thời gian tập trung cùng tuyển Việt Nam ngắn khiến quá trình hồi phục thể lực chưa đạt yêu cầu.

Trong khi đó, Hoàng Hên phải thi đấu với mật độ cao trong thời gian gần đây. HLV Kim Sang Sik thừa nhận tiền đạo này không thể hiện được 100% sức lực trong những trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam.

Đây là bài toán không dễ với HLV Kim Sang Sik khi tuyển Việt Nam chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba. Việc không thể góp mặt trong trận chung kết cũng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cầu thủ cảm thấy thất vọng.

“Với tôi cũng như các cầu thủ, người hâm mộ, khi chúng ta chưa lọt vào trận chung kết thì điều đó khiến tôi và mọi người cảm thấy khá thất vọng”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik không muốn sự hụt hẫng ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội. Ông khẳng định tuyển Việt Nam vẫn sẽ chiến đấu hết mình dù đây chỉ là trận tranh hạng Ba.

“Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng. Ngày mai, mặc dù là trận tranh giải Ba, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá Malaysia đã mạnh lên đáng kể với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là tiền đạo số 9 mới nhập tịch.

Trận tranh hạng Ba giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng, bất chấp những khó khăn về lực lượng.