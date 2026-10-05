TP HCM xây mới trạm biến áp 220kV, chủ động nguồn cấp điện ổn định

Phối cảnh Trạm biến áp 220kV An Thạnh (VSIP). Ảnh: EVNNPT

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định số 6335/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV An Thạnh (VSIP) cùng đường dây đấu nối. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được giao làm chủ đầu tư dự án.

Xây mới trạm biến áp 220kV cùng hệ thống cáp ngầm 4 mạch

Dự án có quy mô xây mới Trạm biến áp 220kV An Thạnh (VSIP) với công suất thiết kế 750 MVA (Megavolt-Ampere); giai đoạn đầu sẽ tiến hành lắp đặt 500 MVA.

Trạm được thiết kế theo mô hình nửa trong nhà, nửa ngoài trời, bao gồm: nhà điều khiển, gian lắp máy biến áp và khu vực lắp đặt thiết bị GIS (hệ thống thông tin địa lý) 220kV, 110kV.

Vị trí trạm dự kiến nằm tại phường Thuận Giao, cách đường Mỹ Phước - Tân Vạn khoảng 450 m về phía Nam.

Hạng mục đường dây đấu nối xây mới gồm tuyến cáp ngầm 220kV 4 mạch, dài khoảng 4,8 km, đi qua địa bàn phường Thuận Giao và phường An Phú. Ngoài ra, phần đường 22kV cấp điện tự dùng sẽ được bố trí dọc theo đường vào trạm để đấu nối với lưới điện tự dùng hiện hữu của địa phương.

Dự án sử dụng khoảng 6.650 m² đất để xây dựng trạm biến áp. Đối với tuyến cáp ngầm 220kV, do đi dưới lòng đường giao thông công cộng nên không cần xác định diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang tuyến.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng và đưa công trình vào vận hành là 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất, dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo liên kết hệ thống lưới điện, tăng cường độ tin cậy và cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mặt bằng tuyến của Dự án Trạm biến áp 220kV An Thạnh (VSIP) và đường dây đấu nối. Ảnh: EVNNPT

Siết chặt quản lý quy hoạch và an toàn thi công

UBND TP HCM đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với chủ đầu tư EVNNPT, bao gồm bảo đảm nguồn vốn, thực hiện đúng tiến độ, tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường và xây dựng.

Đối với tuyến cáp ngầm 220kV, EVNNPT phải lập hồ sơ xin cấp phép thi công và xây dựng phương án phân luồng giao thông chi tiết gửi cơ quan chức năng địa phương.

EVNNPT có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Thuận Giao trong việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo đảm phù hợp với quy hoạch phân khu và quy hoạch chung của Thành phố.

Quyết định cũng phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thủ tục đất đai, môi trường; Sở Xây dựng hướng dẫn về giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Sở Quy hoạch - Kiến trúc giám sát việc thực hiện quy hoạch; Sở Tài chính kiểm tra tiến độ và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ bảo đảm đầu tư.

Tại địa phương, UBND phường Thuận Giao được giao nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục lập quy hoạch chi tiết 1/500, hỗ trợ thủ tục đấu nối hạ tầng và thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường tại khu vực dự án. UBND phường An Phú chịu trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình thi công cáp ngầm đi qua địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và yêu cầu hoàn trả mặt đường theo đúng quy định.

Trần Trọng