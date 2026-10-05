Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân tại xã Mỹ Thủy

Quang cảnh buổi đối thoại - Ảnh: Q.N

Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chuyên môn, nhà đầu tư đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy. Theo đó, giai đoạn 1 bổ sung hiện đã hoàn thành GPMB, thu hồi khoảng 29.25/48,54ha đất. Giai đoạn 2, 3 do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực phía Nam thực hiện đến nay đã ban hành thông báo thu hồi khoảng 88,06/145,09 ha đất, hoàn thành GPMB, thu hồi khoảng 18,75ha.

Người dân xã Mỹ Thủy phát biểu tâm tư, nguyện vọng - Ảnh: Q.N

Tuy nhiên, việc triển khai hạng mục đê chắn cát, giảm sóng phía Tây vẫn chưa được người dân đồng thuận. Phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm, nhiễm mặn và mất an toàn giao thông khi triển khai dự án. Đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền ưu tiên hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho khu vực bãi tắm và các giai đoạn liên quan để ổn định cuộc sống của người dân trước khi thi công.

Buổi đối thoại có sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và người dân thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy - Ảnh: T.P

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, địa phương sẽ triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và Nhân dân; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ chủ trương chung và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trước khi mùa mưa lũ đến, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc. Trọng tâm là triển khai ngay phương án hỗ trợ nước sạch cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi nguồn nước nhiễm mặn.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi đối thoại - Ảnh: T.P

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh công khai, minh bạch toàn bộ phương án quy hoạch các khu tái định cư để người dân nắm rõ; giao Sở Xây dựng khẩn trương quy hoạch khu vực neo đậu thuyền bè ra vào, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và sinh kế lâu dài cho ngư dân. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư chủ động phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan chuyên môn và UBND xã Mỹ Thủy rà soát toàn bộ thủ tục GPMB, với tinh thần “vướng ở đâu tháo gỡ ngay ở đó”, bảo đảm toàn bộ các mốc tiến độ công việc được triển khai thực hiện nghiêm túc.