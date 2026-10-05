Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm

Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp hơn 9.458 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Starlake. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê TP Hà Nội, đến hết tháng 9, thành phố thu 85.044 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Con số này tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt dự toán 2,6%. So với kế hoạch cả năm, thu tiền sử dụng đất của Hà Nội sau 9 tháng đã đạt hơn 56%.

Đáng chú ý, khoảng 27.600 tỷ đồng, tương đương gần 33% khoản thu này, đến từ 3 dự án gồm Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn III và khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi (Cao Xà Lá).

Trong đó, Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp hơn 9.458 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake). Dự án có quy mô khoảng 186 ha, thuộc địa giới phường Xuân Đỉnh, gồm các loại hình nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại và công trình công cộng.

Tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn III, Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long nộp hơn 9.144 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Ciputra là một trong những khu đô thị được phát triển sớm tại Hà Nội, với các loại hình biệt thự, nhà ở cao tầng, thương mại và dịch vụ. Dự án được triển khai qua nhiều giai đoạn tại khu vực Tây Hồ và Bắc Từ Liêm trước khi thành phố sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Trong khi đó, dự án khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, thường được biết đến với tên Cao Xà Lá, đóng góp hơn 9.000 tỷ đồng.

Khu đất nằm trên trục Nguyễn Trãi, từng là nơi hoạt động của các nhà máy Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long. Khu vực này được định hướng chuyển đổi thành tổ hợp đô thị với các chức năng nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Nguồn thu từ đất tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong ngân sách Hà Nội. 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 567.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tiền sử dụng đất chiếm khoảng 15% tổng thu.

Năm 2025, Hà Nội thu khoảng 107.900 tỷ đồng từ đất đai, vượt gần 125% dự toán và cao gấp 2,6 lần năm 2024. Đây cũng là năm đầu tiên nguồn thu từ đất chiếm hơn 15% tổng thu ngân sách thành phố, trong khi giai đoạn 2021-2024 tỷ trọng này đều dưới 10%.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu khoảng 800.000 tỷ đồng từ đất đai, cao khoảng 3,5 lần tổng số thu từ đất trong 5 năm trước đó.