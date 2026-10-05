Bài cuối: Tăng cường kỷ cương, đề cao tinh thần “6 dám”

Đảng ủy phường Lào Cai xác định phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao tinh thần “6 dám”, trong đó có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nội dung này được gắn với Chỉ thị số 38-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thi hành nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai Nguyễn Quốc Huy khẳng định: “Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương được cụ thể bằng cách phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý những trường hợp công việc chậm do nguyên nhân chủ quan. Phường đặt mục tiêu 100% trường hợp cán bộ bị phản ánh có hành vi né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà phải được xác minh, xử lý, hoặc trả lời trong 30 ngày làm việc; 95% hồ sơ, công việc giải quyết đúng và trước hạn”.

Như vậy, kỷ cương không chỉ là yêu cầu về thái độ mà phải có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và có kết quả để kiểm tra, đánh giá. Nhưng thực tế cho thấy, giao việc và truy trách nhiệm mới là một phần của quá trình thực thi. Một bộ máy có năng lực còn phải biết phản hồi từ cơ sở và xử lý những vấn đề phát sinh.

Xây dựng giao thông nông thôn là một ví dụ. Từ Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết 46-NQ/TU, Kế hoạch 213/KH-UBND đến Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND tỉnh vừa ban hành ngày 11/8/2026, đã cho thấy, chính sách xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đang từng bước được hoàn thiện. Sau mỗi giai đoạn triển khai, những khó khăn từ cơ sở lại đặt ra yêu cầu điều chỉnh.

Tại xã Bản Lầu, năm 2026, địa phương thực hiện 8 tuyến giao thông nông thôn dài 18 km. Đến nay, toàn bộ nền đường đã được nâng cấp, mở rộng, rải cấp phối; 1 km đang được đổ bê tông, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9.

Tuy nhiên, từ thực tế hiện nay, địa phương đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm 30% - 50% chi phí nhân công, sớm có hướng dẫn thực hiện các chính sách mới và cho phép tận dụng một số vật liệu sẵn có tại chỗ để làm nền, móng đường.

Qua đó, yêu cầu quan trọng đối với bộ máy được đặt ra: Không chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao, mà phải phản hồi khi cơ chế chưa phù hợp với thực tế. Đó cũng là cách để phân biệt giữa “làm hết việc” và “giải quyết được việc”.

Lào Cai tạo môi trường thuận lợi, thu hút nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian phát triển.

Một ví dụ khác ngay trên công trường: Hệ thống điện dân dụng trong phạm vi nền, mặt đường khi các xã mở rộng giao thông nông thôn. Giải pháp vì vậy phải được tính từ đầu. UBND cấp xã cần rà soát vị trí cột điện, đường dây, trạm điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án; phối hợp với đơn vị điện lực xác định phương án di chuyển, nâng cao hoặc chỉnh tuyến trước khi thi công nền, mặt đường.

Đây là việc mang tính kỹ thuật đơn thuần nhưng cho thấy khá rõ yêu cầu về năng lực phối hợp. Một tuyến đường liên quan cùng lúc đến hạ tầng điện, viễn thông, thoát nước... Nếu từng ngành chỉ xử lý phần việc của mình, công trình rất dễ phát sinh vướng mắc.

Tại phường Lào Cai, cách tiếp cận này đang được hỗ trợ bằng dữ liệu số. Phường đẩy mạnh số hóa dữ liệu quy hoạch, đất đai, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, thoát nước, trật tự xây dựng và các dự án đầu tư; từng bước tích hợp thành bản đồ số GIS phục vụ quản lý, dự báo, điều phối và ra quyết định. Dữ liệu cũng được kết nối với quản lý cửa khẩu, logistics, luồng phương tiện, kho bãi, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhất - Chủ tịch UBND phường Lào Cai chia sẻ: “Trong quá trình điều hành, UBND phường xác định, phải quan tâm từ những việc như phân luồng giao thông tại những khu vực có lưu lượng lớn, chỉnh trang công viên, cây xanh và không gian công cộng, quan tâm đến trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế… đến những định hướng lớn như quy hoạch không gian phát triển, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…”.

Nhiều dự án đầu tư về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị đang được triển khai.

Thực tế cho thấy, ở các cơ quan Nhà nước nếu kỷ cương tạo ra trách nhiệm, dữ liệu giúp bộ máy có thêm công cụ để quyết định nhanh và chính xác hơn. Còn về phía doanh nghiệp, yêu cầu hỗ trợ để hoạt động hiệu quả cũng rất cụ thể.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Huy Long cho rằng, doanh nghiệp cần môi trường đầu tư ổn định, thủ tục minh bạch và sự tháo gỡ thực chất về đất đai, hạ tầng, nguồn nguyên liệu, cơ chế ưu đãi... Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có trên 18.000 doanh nghiệp, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đóng góp trên 72% giá trị tăng thêm trong GRDP.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký 26.447 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 14.026 tỷ đồng. Đây là những kết quả đáng chú ý, nhưng đi cùng với đó vẫn còn những dự án giải ngân chậm và những điểm nghẽn cần tiếp tục xử lý.

Vì vậy, không nên nhìn kỷ cương như việc xử lý cán bộ sau khi công việc đã chậm. Kỷ cương còn là cách tổ chức công việc để hạn chế phát sinh chậm trễ ngay từ đầu; là khả năng phát hiện “điểm nghẽn”, phân công đúng trách nhiệm và điều chỉnh kịp thời. Đích cuối cùng của những thay đổi ấy vẫn là người dân.

Nhiều dự án góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở các xã vùng cao.

Thực tế cho thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo, xét đến cùng, là làm cho một quyết định đi được trọn quãng đường từ chủ trương đến công trình, từ công trình đến cơ hội phát triển và từ cơ hội phát triển đến những thay đổi cụ thể trong đời sống của Nhân dân. Để những nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cần một bộ máy có kỷ luật, biết lắng nghe, biết phối hợp và dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Trình bày: Hữu Huỳnh