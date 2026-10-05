Hà Nội phê duyệt khu đô thị gần 12 nghìn tỷ được Taseco Land - Xuân Cầu Holdings đề xuất

Phối cảnh dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc Tổng cục II tại phường Tây Tựu do Taseco Land triển khai. Dự án này nằm trong phạm vi Quy hoạch Khu chức năng đô thị Thượng Cát. Nguồn: TAL

Trước đó, ngày 14/9, UBND TP Hà Nội đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Thượng Cát tại phường Thượng Cát và xã Ô Diên. Một trong những căn cứ của quyết định là đề nghị ngày 27/06/2025 của liên danh CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HOSE: TAL) - CTCP Xuân Cầu Holdings về thẩm định chủ trương đầu tư khu đô thị này theo hình thức đấu thầu.

Quyết định ngày 14/09 chưa xác định đơn vị thực hiện dự án. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo thông tin công bố, dự án có quy mô khoảng gần 66ha, dân số khoảng 5.132 người. Khu đô thị Thượng Cát được định hướng phát triển theo mô hình đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hài hòa với khu vực đô thị xung quanh. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng, mỹ quan đô thị và khai thác tiềm năng của khu vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 11,9 ngàn tỷ đồng, trong đó gần 10,.9 ngàn tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án và hơn 1 ngàn tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Con số này chưa gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Khu đô thị dự kiến triển khai từ quý 3/2026 đến hết quý 4/2030, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi nhà đầu tư được giao, thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.