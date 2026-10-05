Trải nghiệm thú vị khi làm tranh mosaic

Từ những mảnh gạch mosaic thủy tinh nhiều màu sắc, người dân và du khách đến Nha Trang có thể tự tay ghép nên những bức tranh độc đáo. Không chỉ là một trải nghiệm thủ công, hoạt động này còn mang đến những phút giây thư giãn, sáng tạo, giúp người làm khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật ghép mảnh và cảm nhận giá trị của sự tỉ mỉ, kiên nhẫn.

Sức hút từ những mảnh ghép sắc màu

Tranh mosaic (tranh ghép mảnh) được tạo nên bằng cách ghép nhiều mảnh vật liệu nhỏ như xà cừ, gốm, thủy tinh, gạch, sứ… thành hình ảnh hoặc hoa văn độc đáo. Ở phố biển Nha Trang, hơn 1 năm qua, quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Lạc Long Quân (phường Nha Trang) trở thành điểm hẹn của những người yêu thích loại hình nghệ thuật này. Tại đây, nhiều bạn trẻ, người dân và du khách đã dành thời gian lựa chọn, sắp xếp những mảnh gạch thủy tinh nhiều màu sắc để tự tay ghép nên những bức tranh mosaic mang dấu ấn riêng.

Các bạn trẻ say sưa làm tranh mosaic.

Anh Phạm Ngọc Lân - chủ quán cà phê, đồng thời là người trực tiếp hướng dẫn khách làm tranh cho biết, anh bắt đầu tổ chức workshop làm tranh mosaic từ tháng 7-2025. Từng làm việc trong lĩnh vực kiến trúc tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi trở về quê nhà Nha Trang sinh sống, anh Lân nhận thấy loại hình trải nghiệm làm tranh mosaic vẫn còn khá mới mẻ tại địa phương. Từ mong muốn đưa một hoạt động thủ công giàu tính sáng tạo đến gần hơn với mọi người, anh quyết định tổ chức workshop ngay tại quán. “Khách làm tranh phần lớn là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên nên thường tập trung đông vào mùa hè và dịp cuối tuần. Ngoài ra, một số du khách từ các tỉnh, thành phố và người nước ngoài cũng tìm đến để trải nghiệm, thử sức với loại hình nghệ thuật này”, anh Lân chia sẻ.

Một số sản phẩm tranh mosaic được trưng bày tại quán.

Một bạn trẻ tìm hiểu cách làm tranh mosaic.

Nguyên liệu chính được sử dụng để làm tranh tại quán là gạch mosaic thủy tinh. Đây là loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong trang trí nội, ngoại thất, giúp tạo điểm nhấn cho không gian. Sau khi mua về, anh Lân tách những mảng gạch lớn thành từng viên gạch nhỏ để người làm tranh dùng kềm chuyên dụng cắt thành các mảnh có kích thước, hình dạng khác nhau, tùy theo nhu cầu và ý tưởng. Với sự phong phú về màu sắc và khả năng phản sáng, những mảnh gạch này khi được lựa chọn, sắp xếp và ghép nối khéo léo sẽ tạo nên những bức tranh sinh động.

Nguyên liệu chính để tạo ra tranh ghép là những mảnh gạch mosaic nhỏ, nhiều màu sắc.

Tạo hình cho những mảnh vỡ

Để hoàn thiện một bức tranh mosaic, người làm phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Trước khi bắt tay vào thực hiện, người làm sẽ được hướng dẫn các bước và cách sử dụng kềm chuyên dụng để cắt, gọt, định hình từng mảnh vật liệu theo hình dáng mong muốn. Tiếp đó, người làm có thể lựa chọn mẫu khung với hình dáng có sẵn hoặc các khung hình vuông, chữ nhật để thỏa sức sáng tạo. Với những khung trơn, người làm có thể tự phác thảo hình ảnh, họa tiết theo ý tưởng riêng của mình.

Chọn khung tranh để làm.

Khi đã xác định hình ảnh và bố cục, người làm bắt đầu lựa chọn những mảnh gạch mosaic phù hợp về màu sắc rồi dùng kềm cắt thành các mảnh có hình dạng, kích thước theo ý muốn. Tiếp đến, dùng nhíp gắp từng mảnh, bôi keo sữa rồi tỉ mỉ sắp xếp lên bề mặt khung tranh. Cứ thế, từng mảnh gạch được đặt vào vị trí và ghép nối với nhau, tạo nên một bức tranh sinh động nhiều màu sắc. Mỗi bức tranh mất ít nhất 3-4 giờ để hoàn thành, thậm chí có người phải thực hiện 2 đến 3 lần mới tạo được tác phẩm ưng ý. Vì vậy, người làm cần có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tập trung trong từng chi tiết.

Anh Phạm Ngọc Lân hướng dẫn các bước làm tranh cho khách.

Người làm phác thảo hình ảnh muốn thể hiện.

Dù mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự tỉ mỉ, song nhiều bạn trẻ vẫn say mê ngồi hàng giờ bên những mảnh ghép nhỏ, chăm chút cho tác phẩm của mình. Bạn Lê Thị Khánh Trân (phường Nha Trang) chia sẻ: “Em biết đến tranh mosaic qua mạng xã hội và rất ấn tượng với loại hình nghệ thuật này. Em chọn khung tranh hình con mèo để thực hiện và thấy khá thú vị. Tuy gặp khó khăn khi dùng kềm cắt những mảnh vỡ nhưng em rất vui khi tạo được những mảnh ghép vừa ý. Trong lúc làm, em gần như quên hết mọi áp lực, chỉ tập trung vào từng mảnh ghép. Càng làm, em càng thấy hay, thư giãn và giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống”.

Còn em Nguyễn Ngọc Khánh Hà (phường Nha Trang) cho biết, việc làm tranh mosaic giúp em thư giãn và rèn luyện khả năng tư duy. Khi ghép được khoảng một nửa bức tranh, em dần có thêm nhiều ý tưởng hơn và biết cách sắp xếp màu sắc sao cho phù hợp.

Người làm dùng kềm để cắt những mảnh ghép theo ý muốn.

Tỉ mẩn ghép từng mảnh nhỏ lại với nhau.

Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, tranh mosaic còn góp phần tận dụng và tái sử dụng vật liệu. Những mảnh gạch, thủy tinh vỡ còn thừa hoặc chưa sử dụng được giữ lại để tiếp tục đưa vào các tác phẩm khác. Cách làm này góp phần kéo dài vòng đời vật liệu, hạn chế lãng phí và tạo thêm giá trị mới từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi.

Mỗi bức tranh mosaic đòi hỏi người làm phải kiên trì và tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Từ những mảnh gạch thủy tinh rời rạc, các bạn trẻ tỉ mỉ ghép thành những bức tranh mosaic độc đáo.

Mỗi người có thể tự tay tạo nên bức tranh mosaic mang dấu ấn riêng.

Nhờ đôi tay khéo léo và sự sáng tạo của mỗi người, những mảnh vỡ rời rạc trở thành một tổng thể đầy màu sắc. Mỗi tác phẩm mang dấu ấn riêng của người thực hiện sau những giờ phút kiên nhẫn, thư giãn bên từng mảnh ghép.