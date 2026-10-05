Huế sắp có tổ hợp 4.280 tỷ đồng tại nút giao Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao cấp gồm các lô đất ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu (phường An Cựu), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.800 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 18,2 ha, nằm tại vị trí giao nhau giữa hai trục giao thông, cảnh quan quan trọng của đô thị mới An Vân Dương là đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu.

Khu vực quy hoạch được phân thành 2 phân khu 4 chức năng chính, trong đó Khu Đông Bắc sẽ gồm các khu đất chức năng công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ kết hợp ở, nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, công trình công cộng và công viên cây xanh.

Còn Khu Tây Nam bao gồm các khu đất xây dựng các hỗn hợp thương mại dịch vụ kết hợp ở, nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng.

Tổng cộng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 160 căn nhà ở dạng thấp tầng và khoảng 2.100 căn hộ thương mại (căn hộ chung cư), dân số dự án khoảng 9.000 người với tổng mức đầu tư khoảng 4.280 tỷ đồng.

Theo UBND TP Huế, dự án khi hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu mua sắm, lưu trú cho khách du lịch khi đến Huế và tạo ra quỹ nhà ở phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương.

Toàn cảnh nút giao đường Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu (TP Huế). Ảnh: Hải Quân.

Đối với dự án này, năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.280 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất, với thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về tài chính và năng lực thực hiện dự án. Trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu phải thu xếp là 856 tỷ đồng, tương đương 20% tổng mức đầu tư.

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư xác định liên danh CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thương mại và kỹ thuật để thực hiện dự án.

Về chủ đầu tư, CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD được thành lập ngày 28/7/1994 bởi doanh nhân Đỗ Minh Phú. TTD là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động chuyên sâu về khai thác đá quý, chế tác cắt mài và xuất khẩu đá quý ra thị trường quốc tế.

Đến năm 2007, TTD đổi tên thành CTCP Vàng bạc Đá quý & Đầu tư Thương mại DOJI. Năm 2009, DOJI chính thức trở thành Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đến năm 2014, DOJI lấn sân vào lĩnh vực bất động sản bằng việc thành lập Công ty TNHH đầu tư bất động sản DOJI Land (DOJI Land).

Công ty bất động sản này đã thực hiện nhiều dự án bất động sản nghìn tỷ như dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên với tổng số vốn đầu tư là 3.900 tỷ đồng; dự án chung cư cao cấp The Sapphire Residence tại Bến Đoan, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh với quy mô 4,77ha và tổng mức đầu tư 4.272 tỷ đồng; dự án nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp Tam Đảo, Vĩnh Phúc có quy mô 220ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng…

Hiện DOJI Land đang đầu tư vào bất động sản với 4 lĩnh vực gồm: Bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản văn phòng và khu đô thị.