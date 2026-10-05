Sân bay Long Thành vận hành thử 3 đợt trước khi khai thác thương mại

Ngày 5/10, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, kiểm tra và chạy thử hệ thống.

Diện mạo sân bay Long Thành đến thời điểm hiện tại.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành) cho biết, theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thương mại từ ngày 24/12/2026.

ACV sẽ có văn bản báo cáo chính thức lên Chính phủ và các bộ, ngành, đồng thời thông tin đến các hãng hàng không để chủ động xây dựng phương án, kịch bản khai thác.

Theo lãnh đạo ACV, công tác thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) được triển khai theo 3 đợt, trên cơ sở tham chiếu kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị của IATA, ICAO.

Đợt 1 diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2026, đợt 2 trong tháng 11/2026 và đợt 3 trong tháng 12/2026. Các đợt thử nghiệm tập trung vào các kịch bản toàn diện, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các hệ thống và nhân sự trong điều kiện khai thác thực tế.

Nội dung thử nghiệm bao quát các lĩnh vực cốt lõi như phục vụ hành khách, giao thông kết nối, phục vụ hành lý, khai thác khu bay, an ninh - an toàn và công nghệ thông tin (ICT).

Cán bộ Cảng HKQT Long Thành phối hợp cùng Liên danh Incheon Airport (IAC) khảo sát, rà soát các hạng mục phục vụ công tác chuẩn bị khai thác.

ACV cũng phối hợp với đơn vị tư vấn sân bay Incheon xây dựng 55 kịch bản khai thác.

Trong tháng 9/2026, hai kịch bản đã được chạy thử với sự tham gia của các đơn vị bên ngoài. Tại sân bay cũng diễn ra các hoạt động diễn tập xử lý những tình huống có thể phát sinh trong quá trình vận hành như cấp cứu hành khách, ứng phó rò rỉ nhiên liệu.

Về nhà ga hành khách, ông Hùng cho biết phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành 100%. Công trường đang chuyển sang giai đoạn lắp đặt, kiểm tra các thiết bị phục vụ khai thác hàng không như hệ thống soi chiếu an ninh, dây chuyền xử lý hành lý và các hệ thống kỹ thuật liên quan.

ACV và các đơn vị liên quan đã kiểm tra từng hệ thống riêng lẻ, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, vận hành đồng bộ giữa các hệ thống trong nhà ga. Hệ thống xử lý hành lý (BHS) và các hệ thống soi chiếu cũng đã được kiểm tra, chạy thử.

Đối với hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không (FHS), ACV dự kiến hoàn tất kiểm tra, chạy thử và xin cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 11/2026.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Trước mắt, ACV dự kiến ưu tiên hoàn thiện cánh Tây và khu trung tâm nhà ga để đưa vào phục vụ 4 đảo hành khách check-in. Khu vực này sẽ phục vụ cả các chuyến bay quốc nội và quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, sân bay dự kiến khai thác khoảng 20-30 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 2,5 triệu hành khách trong thời gian từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027. Sau tháng 3/2027, khi bước vào mùa cao điểm hàng không mùa hè, ACV sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng quy mô các hệ thống khai thác.

Đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ sân bay Long Thành.

Cùng với thi công, lắp đặt thiết bị và thử nghiệm vận hành, ACV đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng.

Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2026, các thủ tục, tài liệu quan trọng gồm Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và Chương trình an ninh hàng không sẽ được Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư. Quy mô dự án giai đoạn 1 gồm 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện tương đương 85,55% giá trị hợp đồng.

Một khu vực bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này đang bám sát kế hoạch triển khai sân bay Long Thành của ACV, đồng thời xây dựng các kịch bản và rà soát đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam, cũng như tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), để sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác.

"Khi ACV sẵn sàng, Cục Hàng không Việt Nam có thể triển khai đánh giá, cấp phép, bảo đảm các điều kiện khai thác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và ICAO", ông Uông Việt Dũng cho biết.

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, riêng ACV phải hoàn thành rất nhiều thủ tục liên quan trước khi sân bay đủ điều kiện khai thác. Cùng với đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và đơn vị quản lý bay cũng phải hoàn tất những thủ tục thuộc phạm vi trách nhiệm.

Các thủ tục đang được triển khai song song với quá trình thi công, nghiệm thu dự án. Mục tiêu là khi các hạng mục xây dựng hoàn thành, được nghiệm thu, hệ thống khai thác cũng đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa sân bay vào vận hành.

Việc đưa một sân bay quy mô lớn vào khai thác phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và quy định của ICAO, đặc biệt đối với các yêu cầu về an toàn, an ninh hàng không. Đây là những điều kiện bắt buộc và phải được đáp ứng đầy đủ trước khi sân bay khai thác chính thức.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, với một sân bay quy mô lớn, sở hữu dây chuyền khai thác, hệ thống công nghệ và thiết bị hiện đại, việc vận hành thử trước khi khai thác chính thức là yêu cầu rất quan trọng.

Bên cạnh chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), các sân bay lớn thường cần thêm khoảng 6-9 tháng để tổ chức vận hành, chạy thử khai thác, hoàn thiện quy trình và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các hệ thống, đơn vị liên quan, qua đó bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an toàn, an ninh và năng lực khai thác trước khi chính thức đưa vào vận hành.