Chuyển trụ sở hành chính-chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sang Trường đại học Sài Gòn

Một góc trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh vừa ký quyết định điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Quyết định điều chuyển và chuyển đổi công năng nói trên được thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và để phù hợp mục đích sử dụng của Trường đại học Sài Gòn sau khi tiếp nhận.

Một góc Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) khi còn hoạt động. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có diện tích 147.856m2, diện tích sàn sử dụng: 204.499m2. Tổng giá trị đất và công trình của trụ sở này đến thời điểm chuyển cho Trường đại học Sài Gòn khoảng hơn 3.650 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trường đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bố trí sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do Nhà nước quy định; quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và khẩn trương đưa tài sản vào phục vụ công tác giáo dục, đào tạo từ năm học 2026-2027.

Một góc trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngoài trụ sở nói trên, khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn có khối phục vụ có diện tích 29.120m2, với diện tích sàn 33.030m2.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khối phục vụ này không được điều chuyển, không chuyển đổi công năng và hiện đang cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý. Cơ quan này đã đề nghị tự nguyện trả lại cho Nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo, tham mưu theo quy định.