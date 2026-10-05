Bắc Ninh: Phân loại xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư

Xác định việc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công là nhiệm vụ trọng tâm sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các cơ quan chức năng thành phố Bắc Ninh đã chủ động vào cuộc, tạo chuyển biến rõ nét.

Trụ sở Trạm Y tế phường Lê Lợi (cũ), số 95 Thánh Thiên, phường Bắc Giang đã có thông báo cho thuê.

Nếu như tháng trước, toàn thành phố mới có 13 cơ sở có quyết định hoặc thông báo cho thuê và ký hợp đồng đối với 2 cơ sở, thì đến nay đã có 29 cơ sở có quyết định hoặc thông báo cho thuê (tăng 16 cơ sở), trong đó 13 cơ sở đã hoàn tất việc ký hợp đồng cho thuê (tăng 11 cơ sở).

Việc kịp thời đưa các tài sản này vào khai thác không chỉ bảo đảm chống thất thoát, lãng phí công sản mà còn tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu mặt bằng hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quản lý quỹ tài sản công còn lại, Sở Tài chính vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thống nhất phân loại phương án xử lý đối với 276 cơ sở nhà, đất dôi dư theo lộ trình cụ thể.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thống nhất phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư theo lộ trình cụ thể.

Chiếm số lượng lớn nhất là 143 cơ sở phù hợp quy hoạch được ưu tiên giữ lại phục vụ dân sinh. Thành phố sẽ thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng giao trực tiếp cho cấp xã quản lý làm trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế hoặc công trình công cộng như sân chơi, vườn hoa. Trường hợp các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, hết giá trị sử dụng sẽ tiến hành phá dỡ, thanh lý tài sản để bàn giao quỹ đất sạch cho địa phương quản lý theo Luật Đất đai.

Song song với việc bố trí hạ tầng công cộng, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất cũng được bàn giao về UBND cấp xã lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm sớm khơi thông nguồn lực đất đai.

Đáng chú ý, để tránh tình trạng đất công “nằm chờ” lãng phí, 15 cơ sở còn giá trị sử dụng trong thời gian chờ duyệt quy hoạch phân khu hoặc chờ triển khai dự án sẽ được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc tiếp tục thông báo cho thuê ngắn hạn, hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc , số 122 Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc đã có thông báo cho thuê.

Đối với diện tích còn lại, thành phố bàn giao mặt bằng 4 cơ sở nằm trong phạm vi thu hồi đất cho các chủ đầu tư triển khai dự án theo tiến độ; đồng thời phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền loại khỏi danh mục dôi dư 1 cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

Nhằm bảo đảm tiến độ chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài chính yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xử lý gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc để tổng hợp. Phương án hoàn chỉnh phải gửi về Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định; các cơ quan, đơn vị chậm trễ hoặc không báo cáo sẽ tổng hợp, xem xét phê bình theo quy định.