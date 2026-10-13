HLV Simeone: 'MU là đội bóng mạnh'

HLV Simeone dè chừng MU.

MU bước vào cuộc đối đầu này sau trận hòa 1-1 trước Tottenham tại Old Trafford, dù đối thủ chỉ còn 10 người. Kết quả trên kéo dài chuỗi không thắng của thầy trò Michael Carrick tại Ngoại hạng Anh lên 4 trận. Sau 6 vòng đấu đầu, đội chủ sân Old Trafford mới giành được 6 điểm và đang chịu sức ép lớn.

Tuy nhiên, Simeone cho rằng những kết quả gần đây chưa phản ánh đầy đủ chất lượng của MU. Nhà cầm quân người Argentina đặc biệt cảnh giác trước khả năng gây áp lực và tốc độ của các cầu thủ đối phương.

"Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng gây sức ép mạnh mẽ ngay trên phần sân đối thủ, nhanh chóng áp sát và sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ. Bất chấp kết quả gần đây, kể cả việc hòa khá nhiều trận, họ vẫn tạo ra mối nguy hiểm giống như mùa trước. Đây là một đội bóng mạnh", HLV Simeone nhấn mạnh.

Carrick đang chịu sức ép lớn.

MU có khởi đầu trái ngược với mùa trước khi cán đích ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh. HLV Carrick nhận được nhiều lời khen nhờ những điều chỉnh chiến thuật sau khi tiếp quản đội bóng giữa mùa 202/26, qua đó giúp "Quỷ đỏ" trở lại đấu trường Champions League. Dù phong độ quốc nội sa sút, MU vẫn có những tín hiệu tích cực tại châu Âu, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Sabah.

Trung vệ David Hancko của Atletico cũng đánh giá cao đối thủ. "Mùa trước, họ có một mùa giải tuyệt vời tại Ngoại hạng Anh, giải đấu hay nhất thế giới. MU sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và chắc chắn là một đội bóng lớn. Chúng tôi phải chơi với 100% khả năng nếu muốn chiến thắng", anh nhận định.

Bên cạnh việc dè chừng MU, HLV Simeone còn phải giải quyết bài toán phong độ của Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina chưa ghi bàn sau 5 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, chỉ có một pha kiến tạo ở trận mở màn Champions League khi Atletico thua Liverpool 1-2. Dù vậy, Simeone vẫn bảo vệ học trò, nhấn mạnh Alvarez có nhiều đóng góp hơn khả năng ghi bàn và hy vọng tiền đạo này sớm tìm lại phong độ tốt nhất.

Atletico có cơ sở để tự tin khi thắng liên tiếp 4 trận tại La Liga trước Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid và Alaves. Đội bóng của Simeone hiện đứng thứ hai với 19 điểm sau 8 vòng, kém Barcelona 5 điểm.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.