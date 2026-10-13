'Cô gái vàng' giúp cầu mây Việt Nam xưng vương ASIAD sau 20 năm

Sáng 29/9 tại Nagoya (Nhật Bản), Nguyễn Thị Khánh Ly (23 tuổi) cùng đồng đội Nguyễn Thị Thu Trang bước vào trận chung kết đôi nữ cầu mây ASIAD gặp Philippines. Hai VĐV Việt Nam nhập cuộc chủ động, thắng set đầu 15-8, rồi tiếp tục áp đảo ở set 2 để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Tấm HCV giúp cầu mây nữ Việt Nam trở lại ngôi vô địch ASIAD ở nội dung đôi nữ sau 20 năm. Đây cũng là một trong 3 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Với Khánh Ly, chiến thắng càng có ý nghĩa bởi chỉ 2 ngày trước đó, cô và đồng đội Thu Trang từng khởi đầu không thuận lợi khi để thua Lào dù thắng set đầu. Cặp đôi sau đó đánh bại Myanmar và giành quyền đi tiếp.

Ly thừa nhận ở trên sân, cô rất quyết liệt và luôn muốn chiến đấu đến cùng. Với cô, đằng sau một tấm huy chương là những buổi tập kéo dài, những lần đau đớn, những lúc thất bại, những ngày nhớ gia đình hay những khi phải tự động viên bản thân bước tiếp mà không phải ai cũng biết.

"Sau tất cả, điều đáng tự hào nhất là tôi đã không bỏ cuộc", nữ VĐV chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhà vô địch ASIAD

Năm 13 tuổi, Khánh Ly bộc lộ năng khiếu với bộ môn cầu mây. Thầy cô và những người xung quanh động viên cô tham gia luyện tập. Qua thời gian, cô gái sinh năm 2003 nảy sinh tình yêu với môn thể thao này và quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Gia đình không có ai theo thể thao nên thời gian đầu, bố mẹ Ly lo lắng trước những vất vả mà con gái có thể trải qua. Dù vậy, khi Ly xác định mục tiêu, cả nhà ủng hộ cô theo đuổi đam mê.

"Có những ngày kết thúc buổi tập, cơ thể mệt mỏi, đau nhức nhưng hôm sau, tôi vẫn phải tiếp tục tập luyện theo giáo án. Chấn thương, đặc biệt ở chân, đầu gối, cổ chân hay cơ, cũng là điều khó tránh khỏi. Những lúc phải nghỉ tập, tôi rất sốt ruột, chỉ mong sớm hồi phục để trở lại sân", nữ VĐV chia sẻ.

Theo Khánh Ly, cầu mây đòi hỏi VĐV có nền tảng thể lực tốt, độ dẻo dai, sức mạnh, kỹ thuật và khả năng phối hợp ăn ý với đồng đội. Để có cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, VĐV phải trải qua quá trình tập luyện và thi đấu lâu dài, đồng thời được các thầy cô theo dõi, đánh giá về chuyên môn, phong độ và thể lực.

Mỗi lần được gọi lên tuyển hay tham dự một giải đấu lớn đều là cơ hội đáng quý, nhưng cũng đi kèm áp lực. Ly luôn phải nỗ lực để duy trì phong độ và giữ vững vị trí của mình.

Trước mỗi giải đấu, cường độ tập luyện thường tăng lên đáng kể. Bên cạnh các buổi tập chuyên môn, Ly còn phải rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, xây dựng chiến thuật, phối hợp với đồng đội và dành thời gian hồi phục.

"Có những giai đoạn, tôi cảm thấy cuộc sống của mình chỉ gói gọn trong sân tập, phòng nghỉ và những trận đấu", Ly chia sẻ.

Khoảnh khắc vỡ òa vì chiến thắng của Khánh Ly và đồng đội tại ASIAD 20. Ảnh: Hiếu Chiến.

Dẫu vậy, chính những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt ấy giúp Khánh Ly thêm trân trọng khoảnh khắc được đứng trên sân, khoác lên mình màu áo đội tuyển. Với cô, những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, mà còn là lời đáp cho những ngày mệt mỏi, những lần chấn thương và cả những thời điểm từng muốn bỏ cuộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ly cảm thấy mọi khó khăn mình trải qua đều có ý nghĩa.

Những nỗ lực của cô gái cầu mây đã đem đến trái ngọt. Năm 2023, Khánh Ly nằm trong đội hình nhóm 4 nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 32. Năm 2025, cô tiếp tục có tên trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup, giành HCV nội dung đồng đội 4 nữ. Cùng năm, Ly là một trong 6 VĐV đội tuyển cầu mây nữ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trước ASIAD 20, Khánh Ly và Thu Trang tiếp tục tạo dấu ấn khi giành HCV đôi nữ tại King's Cup 2026 ở Thái Lan. Hai VĐV đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết, giúp cầu mây Việt Nam lần đầu giành HCV nội dung đôi nữ tại giải đấu này.

Hơn một tháng sau, cũng chính cặp đôi ấy đứng trên bục cao nhất tại ASIAD.

Với Ly, những thành tích ấy không tự nhiên đến. Thể thao thành tích cao đồng nghĩa với việc phải đánh đổi nhiều thứ.

"Có những giai đoạn, tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng xen giữa áp lực là những khoảnh khắc hạnh phúc khi được đứng trên bục vinh quang, khoác áo đội tuyển và nhìn lá cờ Việt Nam được kéo lên", nữ VĐV chia sẻ.

Khánh Ly và đồng đội Thu Trang từng sát cánh ở nhiều giải đấu.

Không bỏ cuộc

HLV giàu kinh nghiệm Trần Thị Vui, người giảng dạy trực tiếp Khánh Ly, cho biết Ly tập trung đội tuyển từ năm 2023. Thời điểm mới lên tuyển, cô khá rụt rè nhưng sở hữu kỹ thuật tấn công đẹp mắt.

"Tính cách hiền lành, thật thà là điểm đáng quý của Ly, song đôi khi cũng khiến em gặp áp lực tâm lý khi thi đấu", bà cho hay.

Điều này phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Ly trong những năm đầu, trước khi chuyển sang thi đấu nội dung đôi. Với sự động viên của ban huấn luyện, nữ VĐV dần trưởng thành, từng bước cải thiện bản lĩnh thi đấu.

"Ban huấn luyện luôn đặt niềm tin vào khả năng của Ly, tin rằng em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", bà Vui đánh giá.

Không phụ lòng thầy cô, tại 2 giải đấu lớn gần đây, Khánh Ly thể hiện tốt năng lực, cùng với sự hỗ trợ của đồng đội Lê Thị Hồng Liên đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bà Vui nhắn nhủ chặng đường phía trước, Ly cần cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa để duy trì phong độ, đồng thời nâng cao bản lĩnh thi đấu.

"Ly vẫn còn trẻ, có nhiều cơ hội để tiếp tục phấn đấu và phát triển", nữ HLV chia sẻ.

HLV Trần Thị Vui (ở giữa) cùng thành viên ban huấn luyện ăn mừng huy chương vàng cầu mây đôi nữ tại ASIAD 20. Ảnh: Hiếu Chiến.

Trở về từ ASIAD 20, Khánh Ly tiếp tục chuỗi ngày xoay quanh tập luyện, nghỉ ngơi và phục hồi. Cô gái 23 tuổi cố gắng duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để cơ thể đáp ứng cường độ vận động, đồng thời tranh thủ học hỏi thêm những điều mới để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Trên sân, Ly tự nhận mình là người quyết liệt, luôn muốn chiến đấu đến cùng. Nhưng ngoài đời, cô nói mình khá đơn giản, tình cảm và đôi khi còn trẻ con.

"Mọi người thường nhìn thấy tôi khi thi đấu nên có thể nghĩ tôi lúc nào cũng mạnh mẽ. Nhưng thật ra, tôi cũng có những lúc yếu lòng, áp lực và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng có những nỗi sợ và những lúc thiếu tự tin", cô tâm sự.

Điều khác biệt là khi bước lên sân, Ly luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ và chiến đấu vì màu áo đang khoác trên người. Cô vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển và cầu mây Việt Nam.

Sau 5-10 năm nữa, Khánh Ly mong có thể tự hào rằng cô đã sống hết mình với tuổi trẻ và nỗ lực, không bỏ cuộc trước những giai đoạn khó khăn.

Ở tuổi 23, Khánh Ly hiện vẫn dành phần lớn sự tập trung cho sự nghiệp. Chuyện tình cảm vì thế chưa được cô đặt lên hàng đầu. Theo Ly, nếu yêu một nữ VĐV chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và đồng hành. Công việc của VĐV khác với công việc thông thường, có những ngày tập luyện nhiều giờ, những thời điểm phải xa gia đình để thi đấu, hay những lúc chấn thương và chịu áp lực thành tích.

Người đồng hành không nhất thiết phải hiểu hết chuyên môn cầu mây, nhưng cần hiểu và tôn trọng sự cố gắng của cô.

"Quan trọng nhất là khi mệt mỏi vẫn có một người ở bên động viên, chứ không phải khiến bản thân cảm thấy có lỗi vì đã dành thời gian cho sự nghiệp", Khánh Ly chia sẻ.

Ở một tương lai xa hơn, khi không còn thi đấu đỉnh cao, Ly mong mọi người vẫn nhớ đến cô như một cô gái bước ra từ thể thao, nhưng có một cuộc sống tự lập, tử tế và biết mình muốn gì.

"HCV ASIAD là dấu mốc rất đẹp trong sự nghiệp, nhưng tôi không muốn đó là đích đến cuối cùng. Tôi vẫn còn rất nhiều mục tiêu phía trước", nữ VĐV nói đầy quyết tâm.

An Chi