Gia Lai Cup 2026 hội tụ nhiều danh thủ futsal
Gia Lai Cup 2026 do TQB Sports & Entertainment và HLC Media phối hợp tổ chức dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 23-10 tại Pleiku với sự góp mặt của nhiều đội bóng phong trào mạnh đến từ miền Trung và Tây Nguyên. Giải đấu diễn ra trên sân 7 người, mỗi đội được đăng ký tối đa 20 cầu thủ.
Để chuẩn bị đá giải, các ông bầu chịu chơi đã chiêu mộ hàng loạt siêu phủi trên khắp cả nước, đáng chú ý có cầu thủ Nguyễn Minh Trí, người từng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 2 kỳ World Cup (2016 và 2021) và Quả bóng vàng futsal 2018 Vũ Quốc Hưng cùng các cầu thủ trẻ triển vọng tại các trung tâm đào tạo trẻ như HAGL, SHB…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gia-lai-cup-2026-hoi-tu-nhieu-danh-thu-futsal-post359328.html