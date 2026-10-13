Gia Lai Cup 2026 hội tụ nhiều danh thủ futsal

Bốc thăm, chia bảng Gia Lai Cup 2026.

Để chuẩn bị đá giải, các ông bầu chịu chơi đã chiêu mộ hàng loạt siêu phủi trên khắp cả nước, đáng chú ý có cầu thủ Nguyễn Minh Trí, người từng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 2 kỳ World Cup (2016 và 2021) và Quả bóng vàng futsal 2018 Vũ Quốc Hưng cùng các cầu thủ trẻ triển vọng tại các trung tâm đào tạo trẻ như HAGL, SHB…