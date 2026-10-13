Pogba đòi lại hai chức vô địch Premier League từ Man City

Pogba từng hai lần cùng MU về nhì ở Premier League mùa 2011/12 và 2017/18. Ảnh: Reuters.

Paul Pogba công khai mong muốn Manchester United được hưởng lợi từ vụ việc liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Manchester City. Nếu các danh hiệu được chuyển cho đội á quân, tiền vệ người Pháp sẽ có thêm hai chức vô địch nước Anh trong sự nghiệp.

Phát biểu tại chặng đua Công thức 1 ở Singapore hôm 11/10, Pogba không giấu hy vọng về kết cục của vụ việc. “Thật ra thì tôi không có gì để nói. Tôi chỉ hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến Premier League và chúng tôi có thể lấy lại hai danh hiệu”, tiền vệ 33 tuổi chia sẻ.

Pogba từng khoác áo Manchester United trong hai giai đoạn, từ năm 2011 đến 2012 và từ năm 2016 đến 2022. Anh cùng đội chủ sân Old Trafford về nhì Premier League ở các mùa 2011/12 và 2017/18. Trong cả hai lần này, Manchester City đều là đội đăng quang.

Man City đã kháng cáo sau khi bị xác định vi phạm 115 quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá Anh và chưa ngã ngũ. Hiện chưa có thông tin cho thấy các danh hiệu sẽ được chuyển giao cho đội á quân trong các mùa Man City vô địch.

Sức ép dành cho Man City càng tăng sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool ngay tại Anfield đêm 11/10. Đây là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Enzo Maresca kể từ khi thông tin về phán quyết được công bố. Cổ động viên Liverpool liên tục la ó và hô vang những lời chỉ trích nhắm vào đội khách.

Trên sân, Man City tận dụng lợi thế hơn người sau khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ. Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt ghi bàn trong hiệp hai, giúp đội khách duy trì thành tích toàn thắng sau sáu vòng.

Man City dẫn đầu Premier League với 18 điểm tuyệt đối sau 6 vòng, hơn Arsenal ba điểm. Trong khi đó, Liverpool nhận thất bại đầu tiên mùa này và đứng thứ chín với 9 điểm.

Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.