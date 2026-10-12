Cụ bà đánh cầu lông rất 'chiến' khiến nhiều bạn trẻ 'ngượng khi nhìn lại mình'

Clip cụ bà 71 tuổi đánh cầu lông cực dẻo dai khiến dân mạng thán phục. (Nguồn: @kingstar2k1)

Đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà 71 tuổi tại TP.HCM chơi cầu lông với những pha đánh cầu nhanh, dứt khoát đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ bà di chuyển linh hoạt, liên tục đón cầu và thực hiện những cú đánh khá mạnh, khiến người xem bất ngờ trước khả năng vận động ở độ tuổi ngoài 70.

Trang phục của bà cũng gây ấn tượng, đó là bộ quần áo bà ba đúng kiểu bà má Nam bộ thay vì đồ thể thao chuyên dụng. Một điểm khiến người xem trầm trồ nữa là đối thủ của bà là một chàng trai trẻ trung khỏe mạnh. Dù vậy, bà chẳng hề có vẻ lép vế, vẫn thoải mái di chuyển theo từng đường cầu. Hai người chơi thay nhau phát cầu, đỡ và phản công. Cụ bà không chỉ phòng thủ mà còn chủ động thực hiện nhiều cú đánh về phía đối phương, tạo nên những tình huống hấp dẫn trong trận đấu.

Người đăng clip cho biết trên trang cá nhân rằng tay vợt cao tuổi này là bà ngoại của mình, sinh năm 1955. Bà đam mê cầu lông từ hồi còn trẻ và đến nay ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn thường xuyên đánh cầu lông để rèn luyện sức khỏe tại sân Phú Nhuận, TP.HCM.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, cư dân mạng bình luận đầy thán phục: “Tuổi tác có thể làm tóc bạc, da nhăn nhưng nhìn cụ vẫn tràn đầy năng lượng. Mong cụ luôn mạnh khỏe, ngày nào cũng vui vẻ chơi thể thao như thế này”; “71 tuổi mà đánh cầu lông nhanh nhẹn thế này thì đúng là đáng nể thật sự. Đây đúng là hình ảnh khiến người ta có thêm động lực để chăm chỉ vận động hơn”; “Nhiều khi mình cứ nghĩ có tuổi là phải hạn chế vận động, nhưng xem những hình ảnh thế này mới thấy quan trọng là duy trì sức khỏe và tập luyện phù hợp. Chúc cụ luôn khỏe để tiếp tục niềm vui của mình”...

Thậm chí, nhiều người trẻ còn bảo mình không được dẻo dai như cụ. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Anh viết: “Điều đáng khâm phục nhất là sự dẻo dai của cụ. Ở tuổi 71, vẫn có thể cầm vợt, chạy theo đường cầu, phối hợp tay chân nhịp nhàng như vậy không phải chuyện đơn giản. Muốn được như thế chắc chắn phải có quá trình vận động và rèn luyện đều đặn chứ không phải tự nhiên mà có. Hình ảnh cụ chơi cầu mà thấy tinh thần sống tích cực đáng học hỏi quá!”.

Hình ảnh bà cụ chơi thể thao khiến nhiều bạn trẻ nhìn lại chính mình mà thú nhận họ thấy ngượng khi bản thân lười vận động và vì thế mà kém dẻo dai so với bà. “Các cụ ngày xưa nhiều người khỏe thật, từ làm nông, làm vườn đến chơi thể thao đều rất bền bỉ. Tôi ngoài 30 tuổi, ngồi làm việc cả ngày, lên mấy tầng cầu thang đã thở hổn hển, nhìn cụ bà 71 tuổi đánh cầu mà thấy mình phải xem lại bản thân”, Thành Vũ chia sẻ.

Hải Yến bình luận: “Tôi 27 tuổi, hôm trước chơi cầu lông với đồng nghiệp được 15 phút đã kiếm cớ ra uống nước. Còn cụ đánh nhìn hăng thế kia, chắc tôi đối đầu thì chỉ có nhặt cầu mệt nghỉ. Xem clip vừa buồn cười vừa phục, vì người trẻ như mình thua cả độ nhanh nhẹn. Đúng là có những thứ không thể lấy tuổi tác ra làm lý do để lười vận động được”.

Thùy Dung viết dưới phần bình luận: “Tôi còn trẻ mà đôi khi đứng lên ngồi xuống, chóng mặt tý gục. Bản thân toàn đi làm về rồi nằm ì chẳng bao giờ chịu vận động hay chơi thể thao. Đúng thật là ghen tị với cụ, từ nay phải cố gắng để sau có tuổi vẫn có thể bền bỉ như vậy”.

Nhìn lại bản thân, không ít bạn trẻ sau khi xem clip đã lên kế hoạch rèn luyện sức khỏe cho chính mình. Khánh Vy viết: “Mấy tháng nay hội bạn thân toàn rủ nhau đi ăn, đi cà phê, đi xem phim, chưa bao giờ thấy ai rủ đi tập thể dục nghiêm túc. Hay từ tuần sau đổi lịch, nhóm bạn sáng cuối tuần đi đánh cầu lông một buổi rồi trưa muốn ăn gì thì ăn. Chứ cứ duy trì lối sống hiện tại, đến lúc bằng tuổi cụ chắc chỉ còn ngồi kể chuyện đau lưng cho nhau nghe mất”.

Hùng Vũ chia sẻ: “Hồi sinh viên đứa nào cũng chạy nhảy cả ngày không biết mệt, đi làm vài năm đã thành hội người cao tuổi bất đắc dĩ. Đi chơi thì nhanh lắm, bảo đi bộ vài cây số là bắt đầu hỏi có chỗ nào gọi xe không. Tôi và nhóm bạn sẽ lập hội tập thể dục, mỗi tuần ít nhất hai buổi, ai bỏ cuộc phải tự giác bao cả nhóm một bữa”.