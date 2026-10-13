Nhận định bóng đá CAHN vs Kashima Antlers, 19h15 ngày 13/10: Chủ nhà đối mặt thử thách lớn

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CAHN bước vào trận đấu sau 3 chiến thắng liên tiếp tại V.League, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm. Tuy nhiên, ở lượt trận mở màn AFC Champions League Elite, thầy trò HLV Mano Polking để thua Gamba Osaka 1-4.

Kashima Antlers đang có đà hưng phấn sau khi thắng Newcastle Jets 7-1 ở trận ra quân và đánh bại Gamba Osaka 2-0 tại J.League 1. Đội bóng Nhật Bản hiện đứng thứ 6 với 16 điểm. Hai đội chưa từng gặp nhau trước đây.

CAHN gặp một số vấn đề về lực lượng. David Henen chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương; khả năng thi đấu của Nguyễn Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh còn bỏ ngỏ. Bongdaplus cũng cho biết Quang Hải cùng một số cầu thủ chủ chốt gặp vấn đề về sức khỏe hoặc chấn thương nhẹ sau thời gian thi đấu liên tục.

Dù đánh giá Kashima Antlers nhỉnh hơn về lực lượng và trình độ, HLV Polking vẫn đặt mục tiêu giành điểm. “Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy mang lại cho tôi và toàn đội sự tự tin rất lớn”, ông nói, đồng thời cho biết CAHN sẽ thi đấu với cường độ cao trước thử thách châu lục.

Sân nhà Hàng Đẫy là điểm tựa cho CAHN. Kashima Antlers từng gặp khó khăn khi thi đấu ở Đông Nam Á, nơi điều kiện thời tiết và sân bãi khác với Nhật Bản. Nếu tận dụng tốt những thời điểm đối thủ chưa thích nghi, CAHN có thể hướng đến một kết quả khả quan.

Đội hình dự kiến trận CAHN vs Kashima Antlers

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Putros Frans, Kevin Phạm Ba, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Mauk Stefan, Thành Long, Alan, Henen, Perara Andres.

Kashima Antlers: Hayakawa, Hirose, Ueda, Kim Tae Hyeon, Ogawa, Matsumura, Misao, Shibasaki, Yoshida, Suzuki, Leo Ceara.

Dự đoán tỷ số CAHN 1-3 Kashima Antlers. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 13/10 trên sân Hàng Đẫy.