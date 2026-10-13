MU 'giấu bài' tại Champions League

Manchester United đưa ra thay đổi tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Theo Manchester Evening News, quyết định kể trên xuất phát từ nhận định của nội bộ đội bóng rằng việc công khai nhân sự từ sớm có thể vô tình trao lợi thế chiến thuật cho đối phương, khiến "Quỷ đỏ" gặp ít nhiều khó khăn.

Đội chủ sân Old Trafford từng duy trì truyền thống xác nhận cụ thể những gương mặt góp mặt trong chuyến bay ngay trước thời điểm rời sân bay tại Manchester (Anh). Tuy nhiên, quy trình này hiện bị bãi bỏ hoàn toàn. Manchester United sẽ giữ kín tuyệt đối danh sách nhân sự hành quân nhằm ngăn chặn đối thủ nắm bắt tình hình lực lượng thực tế trước giờ bóng lăn.

Thay vì đưa ra danh sách chi tiết, huấn luyện viên Michael Carrick sẽ chỉ cập nhật sơ bộ về các trường hợp vắng mặt do chấn thương cùng lộ trình hồi phục dự kiến thông qua các buổi họp báo định kỳ, nhằm hoàn thành nhiệm vụ truyền thông với ban tổ chức giải.

Chính sách bảo mật mới này được áp dụng ngay trước chuyến làm khách của "Quỷ đỏ" trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid tại Tây Ban Nha vào ngày 14/10, lượt trận thứ hai của "Quỷ đỏ" tại vòng phân hạng Champions League mùa này.

Ở lượt trận đầu tiên hôm 11/9, Manchester United không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Sabah trên sân nhà với tỷ số 4-0, qua đó tạm thời đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.