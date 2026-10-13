Premier League muốn trục xuất Man City ngay lập tức

Ban tổ chức Premier League muốn phạt Manchester City. Ảnh: X.

Luật quy định một đội bóng có thể bị tước quyền thành viên nếu đạt tối thiểu 15 phiếu đồng thuận từ các đối thủ thông qua "Nghị quyết Đặc biệt". Đây được xem là động thái trừng phạt chưa từng có tiền lệ, xuất phát từ việc "The Citizens" bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Premier League và UEFA.

Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý vẫn chưa thể ngã ngũ. Manchester City đã gửi đơn kháng cáo, khẳng định vô tội và sở hữu "bằng chứng không thể chối cãi". Nguồn tin từ Sky Sports cho biết phiên điều trần về mức phạt có thể diễn ra độc lập với phiên kháng cáo.

Phiên xét xử sẽ kéo dài 5 ngày và phải bắt đầu trong vòng 12 tuần kể từ ngày nhận đơn. Nếu hội đồng độc lập gồm ba người tiếp tục đưa ra phán quyết bất lợi, "The Citizens" vẫn có quyền đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, khiến vụ kiện có nguy cơ bị kéo dài thêm nhiều tháng.

Làn sóng đòi trừng phạt bùng lên mạnh mẽ ngay khi Manchester City đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0 ngay tại Anfield ở vòng 6 Premier League. Đoàn quân của Enzo Maresca làm chủ hoàn toàn thế trận sau tấm thẻ đỏ của Ryan Gravenberch ở phút 62, với các bàn thắng của Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki.

Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.