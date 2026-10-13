Bayern Munich quyết giữ Olise bằng mức lương khủng hơn cả Harry Kane

Bayern Munich sẵn sàng tung ta bảng hợp đồng khủng mới dành cho Olise. Động thái này được xem là nỗ lực của đội bóng nước Đức nhằm giữ chân một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất châu Âu trước sự quan tâm từ các ông lớn, đặc biệt là Real Madrid.

Ở tuổi 24, Olise đang khẳng định vị thế của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Cựu cầu thủ Crystal Palace và Reading không chỉ duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich mà còn thu hút sự chú ý sau màn trình diễn nổi bật cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Michael Olise sắp được đề nghị một hợp đồng biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại Bayern Munich. Ảnh: Getty

Theo tờ Diario AS của Tây Ban Nha, Bayern Munich sẵn sàng đưa ra một đề nghị tài chính đặc biệt hấp dẫn để thuyết phục Olise gắn bó lâu dài với sân Allianz Arena.

Cụ thể, mức lương hiện tại khoảng 12 triệu bảng mỗi năm của cầu thủ người Pháp có thể được nâng lên 21 triệu bảng, tương đương hơn 400.000 bảng mỗi tuần.

Nếu thỏa thuận được thông qua, Olise sẽ vượt Harry Kane và Jamal Musiala để trở thành ngôi sao nhận đãi ngộ cao nhất tại Bayern Munich.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán được cho là đang gặp trở ngại liên quan đến điều khoản giải phóng hợp đồng.

Phía Olise muốn bổ sung điều khoản này vào thỏa thuận mới nhằm đảm bảo khả năng chuyển đến một đội bóng khác trong tương lai, trong khi Bayern Munich không muốn đánh mất quyền kiểm soát đối với tương lai của cầu thủ này.

Đội bóng xứ Bavaria được cho là định giá Olise ở mức khoảng 170 triệu bảng, con số có thể biến anh thành một trong những thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá nếu được thực hiện.

Dù vậy, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Olise muốn đàm phán một mức phí giải phóng thấp hơn để tạo điều kiện thuận lợi nếu quyết định tìm kiếm thử thách mới.

Real Madrid hiện được nhắc đến như một trong những điểm đến tiềm năng của tuyển thủ Pháp. Nếu chuyển đến sân Santiago Bernabeu, Olise sẽ có cơ hội sát cánh cùng những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia như Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga.

Thỏa thuận này sẽ giúp Olise kiếm được nhiều tiền hơn cả Harry Kane. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Bayern Munich vẫn đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giữ chân ngôi sao 24 tuổi khi hợp đồng hiện tại của anh còn thời hạn khoảng ba năm.

Điều đó đồng nghĩa đội bóng Đức không chịu áp lực phải bán Olise trong tương lai gần và hoàn toàn có thể đưa ra những yêu cầu tài chính rất cao nếu nhận được lời đề nghị chuyển nhượng.

Với kế hoạch tăng lương mạnh tay, Bayern Munich đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Olise là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của câu lạc bộ.

Dù vậy, việc hai bên có đạt được thỏa thuận mới hay không vẫn phụ thuộc đáng kể vào vấn đề điều khoản giải phóng hợp đồng, yếu tố có thể quyết định tương lai của ngôi sao người Pháp tại Allianz Arena.