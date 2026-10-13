Nguy cơ nếu Premier League thua kiện Man City

Man City đã kháng cáo phán quyết từ Premier League.

“Đây sẽ là thời kỳ khó khăn”, Simon Jordan nói trên talkSPORT. "Nếu Man City thắng kháng cáo, Premier League sẽ gặp rắc rối lớn về uy tín, tính hợp pháp của các quy định tài chính và cấu trúc giải đấu".

Cựu chủ tịch Crystal Palace nhấn mạnh hậu quả tiêu cực đối với giải đấu, tin rằng Premier League có thể không còn là giải đấu số một hành tinh nếu họ thua trong vụ kiện với Man City.

Nhìn xa hơn, nếu Premier League không thể đưa ra án phạt xác đáng cho CLB thành Manchester, uy tín của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Jordan cũng cho rằng việc Manchester City quyết tâm kháng cáo và gây sức ép lên Premier League đang hủy hoại mùa giải của Premier League.

"Cho đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra, mùa giải Premier League hiện tại đang rơi vào trạng thái bất ổn", doanh nhân này nhấn mạnh.

Cựu hậu vệ Liverpool và tuyển Anh, Stephen Warnock, chia sẻ với BBC Radio 5 Live: "Mọi thứ cần được giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng đây không phải vấn đề dễ dàng để đi đến kết luận. Nó kéo dài vô tận. Thật quá khó khăn và sẽ mất rất nhiều thời gian để sắp xếp ổn thỏa. Mùa giải Premier League thật sự bị ảnh hưởng nếu điều đó chưa thể giải quyết".

Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.