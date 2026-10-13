Cuộc tiếp đón Neftchi Fergana của Al Nassr trên sân Al-Awwal Park diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Chỉ khoảng 15 phút trước giờ bóng lăn, cơ quan chức năng phát đi cảnh báo khẩn cấp, khiến trận đấu phải tạm hoãn khoảng một giờ.

Sau thời gian trì hoãn, Al Nassr nhanh chóng nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Phút 33, Angelo Gabriel mở tỉ số cho Al Nassr bằng cú dứt điểm có quỹ đạo khó, khiến thủ môn Neftchi Fergana không thể cản phá.

Ronaldo tiến thêm một bước đến cột mốc 1.000 bàn thắng (Ảnh: Al Nassr)

Chưa đầy 10 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục nhân đôi cách biệt. Từ pha phối hợp ăn ý giữa Sadio Mane và Aiman Yahya ở phút 42, Cristiano Ronaldo có cơ hội dứt điểm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha xử lý tinh tế bằng cú sút xoay người, đưa bóng vào góc xa khung thành, nâng cách biệt lên 2-0.

Pha lập công không chỉ giúp Al Nassr tạo lợi thế trước giờ nghỉ mà còn đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Ronaldo. Đây là bàn thắng thứ 134 của anh cho đội bóng Saudi Arabia, đồng thời nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 981.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Bàn thắng vào lưới Neftchi Fergana tiếp tục đưa siêu sao này tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Bước sang hiệp hai, Neftchi Fergana nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt và đã thành công. Tuy nhiên, đến phút 78, Anvarjon Gofurov đá phản lưới nhà, giúp Al Nassr tái lập cách biệt hai bàn và ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm trước Neftchi Fergana mang ý nghĩa quan trọng với Al Nassr sau màn khởi đầu không như mong đợi tại AFC Champions League Elite với thất bại 0-4 trước Al Ain ở lượt trận ra quân.