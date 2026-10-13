Messi dự gala Quả bóng vàng 2026

Messi có lịch thi đấu dày đặc trong tháng 10.

Theo AS, Lionel Messi cùng gia đình dự kiến có mặt tại London để tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or). Trong bối cảnh Inter Miami có lịch thi đấu dày đặc trong tháng này, việc siêu sao người Argentina dành thời gian bay từ Mỹ sang Anh khiến sự xuất hiện của anh càng được chú ý.

Những năm gần đây, Messi thường không dự gala Quả bóng vàng nếu không phải ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất. Vì vậy, chuyến đi lần này làm dấy lên nhiều đồn đoán về vai trò đặc biệt của anh tại sự kiện.

Theo Ole, ban tổ chức muốn Messi xuất hiện như một biểu tượng cho khoảnh khắc chuyển giao thế hệ. Với kỷ lục 8 lần giành Quả bóng vàng, Messi có thể được mời lên sân khấu để trực tiếp trao chiếc cúp danh giá cho người chiến thắng năm nay.

Tuy nhiên, khả năng Messi tự mình được xướng tên cũng chưa hoàn toàn bị loại trừ. Anh góp mặt trong danh sách rút gọn 30 ứng viên cho Quả bóng vàng nam, dù cơ hội được đánh giá thấp hơn Harry Kane hay Lamine Yamal.

Ngay cả khi không chiến thắng, Messi vẫn có thể trở thành tâm điểm của đêm gala. Nếu Yamal được vinh danh và nhận giải từ chính tay đàn anh từng làm nên lịch sử tại Barcelona, đó sẽ là hình ảnh giàu ý nghĩa về sự tiếp nối giữa hai thế hệ.

Lễ trao giải năm nay còn đặc biệt khi đánh dấu tròn 70 năm Quả bóng vàng, từ 1956 đến 2026. Vì thế, cũng xuất hiện đồn đoán Messi có thể được trao một danh hiệu đặc biệt, chẳng hạn “Siêu Quả bóng vàng”, nhằm ghi nhận toàn bộ sự nghiệp và những thành tựu hiếm có của anh.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.