Nhận định trận đấu Atletico Madrid vs Man United, 2h00 ngày 14.10: 'Quỷ đỏ' sa lầy

Phong độ Atletico Madrid vs Man United

Thất bại 1-2 trên sân Anfield ở lượt mở màn vòng phân hạng Champions League không ảnh hưởng tiêu cực đến Atletico Madrid. Bởi 4 lần ra sân sau đó trong khuôn khổ La Liga, thầy trò HLV Diego Simeone đều toàn thắng, ghi 11 và chỉ lọt lưới 2 bàn.

Trong chuỗi trận thăng hoa kể trên, Atletico Madrid để lại dấu ấn đậm nét ở chiến thắng 3-0 trên sân Real Sociedad và đặc biệt, màn hạ gục kình địch láng giềng Real Madrid 2-1 ở derby thành Madrid.

Cũng nhờ mạch toàn thắng, Atletico Madrid đã thế chân chính Real Madrid để sắm vai đối trọng với Barcelona trên đường đua vô địch La Liga. Hiện tại, đội bóng thủ đô đứng hạng 2, kém đỉnh bảng do gã khổng lồ xứ Catalunya nắm giữ 5 điểm.

Trên đà hưng phấn, Atletico Madrid đang hừng hực khí thế kiếm 3 điểm đầu tay ở sân chơi châu lục. Nhiệm vụ ca khúc khải hoàn xem ra hoàn toàn khả thi bởi đối thủ bên kia chiến tuyến đang trình diện bộ mặt rất đáng thất vọng.

Dẫu vậy, Atletico Madrid cũng không được phép quá chủ quan. Trong 15 lần gần nhất chạm trán các đại diện đến từ đảo quốc sương mù, đội chủ nhà mới thắng 2, hòa 3 và thua tới 10. Chẳng nói đâu xa, ở trận ra quân chặng phân hạng năm nay, thầy trò Simeone từng thúc thủ 1-2 trước Liverpool.

Nhưng cần biết rằng đây là trận đấu Atletico Madrid nắm trong tay ưu thế sân nhà. 19 lần đón tiếp các CLB Anh, đội bóng thành Madrid thắng 9, hòa 8 và mới thua 2. Rõ ràng, được chơi tại Metropolitano vẫn mang đến điểm tựa tinh thần lớn dành cho đội bóng sọc đỏ trắng.

Chiều đối diện, Man United lại đang phản chiếu hình ảnh trái ngược. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đối thủ vô danh Sabah Baku (Azerbaijan) ở lượt trận đầu vòng phân hạng, "Quỷ đỏ" khiến người hâm mộ chưng hửng bởi liên tiếp những kết quả thất vọng.

Thua 0-1 ở derby Manchester dù được chơi hơn người, gục ngã 2-3 dưới tay Brighton ở vòng 3 cúp Liên đoàn, hòa tẻ nhạt Fulham 1-1 và mới nhất, để Tottenham ấn định tỷ số hòa 1-1 trong thế trận đối thủ chỉ còn 10 người trên sân.

Nếu phải tìm một thông số có thể giúp thầy trò HLV Michael Carrick cảm thấy tự tin hơn, đó có lẽ là thành tích chỉ thua 1, hòa 3 và thắng tới 7 trong 11 lần gần đây chạm trán các đại diện Tây Ban Nha.

Song Atletico Madrid lại không phải đối thủ "mềm" ở các cuộc chạm trán đại gia thành Manchester. Cụ thể, cả 4 lần đụng độ "Los Rojiblancos" gần nhất trong khuôn khổ Champions League, "Quỷ đỏ" đều không thắng, bao gồm thất bại với tổng tỷ số 1-2 ở vòng 1/8 mùa 2021/22.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Man United

Atletico Madrid: Đầy đủ lực lượng.

Man United: Matthijs De Ligt tiếp tục phải ngồi chơi xơi nước. Khả năng ra sân của Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu cần đánh giá thêm.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Man United

Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Cardoso, Baena; Lee, Alvarez

Man United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha

Dự đoán: 2-1