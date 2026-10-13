Dàn sao nhập tịch Indonesia tăng giá mạnh sau FIFA ASEAN Cup

Maarten Paes (trái) và Elkan Baggott tăng giá rất mạnh sau FIFA ASEAN Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Theo Bolasport, đội tuyển Indonesia áp đảo hoàn toàn với 6 đại diện góp mặt trong danh sách 10 cầu thủ có mức tăng giá trị cao nhất toàn khu vực Đông Nam Á.

Trong danh sách này, trung vệ Baggott là cái tên bứt phá nhất. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Millwall nhảy vọt từ mốc định giá 200.000 euro lên tới 1,2 triệu euro, tương đương mức tăng thêm 1 triệu euro chỉ sau một giải đấu.

Xếp ngay sau Baggott trong nhóm cầu thủ Indonesia thăng tiến là thủ thành Maarten Paes, người được cộng thêm 500.000 euro để chính thức cán mốc định giá 2 triệu euro.

Sự thống trị của các ngôi sao Indonesia ở nhóm dẫn đầu phản ánh bước nhảy vọt về chất lượng đội hình. Ngôi vương khu vực không chỉ mang lại danh hiệu tập thể mà còn trở thành bệ phóng thương mại mạnh mẽ, trực tiếp gia tăng giá trị định giá cho các trụ cột đang thi đấu trong nước lẫn châu Âu.

Cú hích giá trị này bắt nguồn từ trận thắng kịch tính Thái Lan tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức, trước khi Indonesia thể hiện bản lĩnh vượt trội trên chấm luân lưu để đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2.

Ngay sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch từ tay người Thái, tân vương Đông Nam Á lập tức nhận được lời đề nghị thi đấu giao hữu tái đấu từ đội tuyển Bangladesh.

Top 10 cầu thủ tăng giá sau FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Seasia Goal.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.