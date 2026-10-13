Nhận định bóng đá Galatasaray vs Barca: Khách lấn chủ

Rams Park, hay Ali Sami Yen theo tên gọi cũ và được người hâm mộ nhớ hơn, không chỉ là một sân bóng: đó là một phần quan trọng trong bản sắc của Galatasaray.

Istanbul đang hướng sự chú ý về Barcelona (2h00 ngày 14/10, giờ Hà Nội). Chuyến làm khách của đội bóng do Hansi Flick dẫn dắt đưa Barca trở thành tâm điểm bàn luận của giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người hâm mộ chờ đợi một đêm Champions League đặc biệt.

Khán đài cuồng nhiệt tiếp sức mạnh cho Galatasaray. Ảnh: GSK

Với Galatasaray, đây không phải chuyến viếng thăm thông thường hay một trận đấu như bao trận khác. Họ tiếp đón một Barca đang lấy lại vị thế đáng gờm ở bóng đá châu Âu.

Đồng thời, đội bóng xứ Catalunya phải chứng minh mình đủ bản lĩnh để vượt qua một trong những sân đấu khắc nghiệt nhất lục địa.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ không hề xem nhẹ tầm vóc của đối thủ. Ngược lại, chính Okan Buruk, HLV Galatasaray, là người đầu tiên dành lời khen cho đội bóng của Flick, khi đánh giá đây là một trong những đội có phong độ tốt nhất thế giới.

Sau thất bại trước Sporting ở trận mở màn, cuộc đối đầu với Barca là cơ hội để Galatasaray khẳng định lại mình. Họ sẽ có sự tiếp sức từ người hâm mộ.

Ở Istanbul, cũng như trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, không thể hình dung bóng đá - và cả bóng rổ - mà thiếu bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

“Chảo lửa” Ali Sami Yen càng thêm đặc biệt. Tiếng hò reo, sức ép và sự cuồng nhiệt sẽ bao trùm các khán đài, buộc Barcelona phải chuẩn bị để đối phó với cả bầu không khí ấy.

Barca với Yamal tự tin vượt qua sức ép tại Istanbul. Ảnh: FCB

Với đội hình trẻ của Flick, đây là một phép thử nữa về sự trưởng thành. Nếu muốn vô địch Champions League, Barcelona phải chứng minh tham vọng ấy ở những nơi như Istanbul.

Trong bối cảnh Raphinha vắng mặt, Flick đang cân nhắc giữa việc dùng Gabriel Jesus hay Karim Adeyemi đá chính.

Trong trường hợp Gabriel Jesus đá chính, Gordon sẽ đảm nhận vai trò tấn công cánh trái. Ngược lại, nếu Adeyemi xuất phát, tuyển thủ Anh trở thành “số 9 ảo”.

Một trận đấu đặc biệt khi Ilkay Gundogan có cơ hội gặp lại đội bóng cũ. Trong khi đó, hàng thủ Barca phải thận trọng trước Rafael Leao và Victor Osimhen - những mục tiêu mà CLB từng theo đuổi.

Lực lượng:

Galatasaray: Singo chấn thương.

Barca: Raphinha, De Jong, Christensen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sallai, Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Baris Alper Yilmaz, Batrakov, Rafael Leao; Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Gabriel Jesus.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.