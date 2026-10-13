Cựu Chủ tịch Inter muốn đưa Indonesia vào top 100 FIFA

Chủ tịch Erick Thohir muốn đưa Indonesia vào top 100 FIFA. Ảnh: Minh Chiến.

Hiện tại, "Garuda" đứng ở vị trí thứ 116 thế giới sau khi giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, và ban lãnh đạo bóng đá Indonesia quyết tâm không dừng lại ở danh hiệu khu vực.

Để chuẩn bị cho mục tiêu bứt phá, Indonesia dự kiến trở lại thi đấu trong đợt tập trung quốc tế vào tháng 11. Thử thách tiềm năng của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á là Jordan, đội bóng đứng thứ 72 thế giới, xếp trên Indonesia tới 44 bậc.

Theo kế hoạch, màn so tài dự kiến diễn ra tại Sân vận động Quốc tế Amman vào ngày 13/11/2026, dù việc thu xếp lịch trình vẫn còn một số điểm chưa chắc chắn.

Theo Bola, phát biểu tại Tòa thị chính Surakarta, ông Thohir khẳng định trọng tâm hiện nay là đưa đội nhà đối đầu các đối thủ xếp hạng cao hơn trong các ngày thi đấu chính thức của FIFA. Đây là chiến lược căn cơ nhằm tích lũy tối đa điểm số trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo bước đệm đưa bóng đá Indonesia nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo PSSI nhấn mạnh việc cải thiện thứ bậc là điều kiện then chốt để hướng đến mục tiêu tham dự World Cup trong tương lai. Toàn đội phải nỗ lực lọt top 100, đồng thời tận dụng triệt để mọi trận đấu thuộc lịch FIFA Matchday để tích lũy điểm số và củng cố vị thế.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.