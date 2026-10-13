Nhận định Atletico Madrid vs MU: Chuyến đi lành ít dữ nhiều

Atletico Madrid đang có chuỗi trận ấn tượng. Tiếp nối phong độ tốt trước kỳ FIFA Days tháng 9, đội bóng thành Madrid tự tin hướng đến chiến thắng trong lượt đấu thứ hai Champions League.

Cuối tuần qua, Atletico vượt qua Alaves 2-1 khi đối thủ chỉ còn 10 người. Alejandro Grimaldo mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Cristian Romero ghi bàn quyết định cuối trận.

Atletico đang đạt phong độ cao trước cuộc đấu MU - Ảnh: SunSport

Chiến thắng mới nhất của thầy trò Simeone có cùng tỷ số với trận derby Madrid. Hôm ấy, Grimaldo cũng mở tỷ số, đặt nền móng cho thắng lợi của Atletico.

Bước vào cuộc chạm trán MU với chuỗi 4 trận toàn thắng, Atletico lại chỉ thắng 2 trong 15 lần gần nhất chạm trán các đội bóng Anh, còn lại hòa 3 và thua 10 trận.

Tuy nhiên, thành tích của Atletico khi tiếp đón các đại diện Anh trên sân nhà khả quan hơn nhiều. Họ chỉ thua 2/19 trận, giành 9 chiến thắng và 8 trận hòa.

Ở chiều ngược lại, MU dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick đang chơi rất tệ. Sẽ rất bất ngờ nếu Quỷ đỏ có thể xoay chuyển tình thế khi làm khách đến Metropolitano.

MU mở màn chiến dịch Champions League bằng chiến thắng Sabah 4-0. Tuy nhiên, họ không thắng trong cả 4 trận tiếp theo.

Đáng thất vọng nhất là trận hòa Tottenham dù đối thủ chỉ còn 10 người. Pha đánh đầu phút 92 của Dominic Solanke giúp đội bóng thành London giành một điểm xứng đáng ngay tại Old Trafford.

MU đang thi đấu bết bát - Ảnh: SunSport

Kết quả khiến CĐV MU bức xúc la ó đội nhà. Những ai vẫn tìm kiếm hy vọng cho MU có thể nhìn vào thành tích đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha. Quỷ đỏ chỉ thua 1/11 trận gần nhất, còn lại thắng 7 và hòa 3.

Dẫu vậy, MU chưa từng đánh bại Atletico trong 4 lần gặp nhau ở các giải chính thức. Lần chạm trán gần nhất tại vòng 1/8 Champions League 2021/22, họ bị đại diện Tây Ban Nha loại với tổng tỷ số 1-2.

Đang có phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Atletico hoàn toàn có cơ sở để tự tin trước đối thủ chật vật tìm lại nhịp điệu. Chuỗi 4 trận toàn thắng càng củng cố niềm tin cho thầy trò Simeone trước cuộc so tài MU.

Dự đoán: Atletico Madrid thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Atletico Madrid: Đầy đủ cầu thủ tốt nhất.

MU: Ugarte, De Ligt, Mazraoui, Dorgu và Sesko vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Cardoso, Baena; Lee, Alvarez.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.