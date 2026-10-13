Tuyển thủ nhập tịch Indonesia gây phẫn nộ

Thom Haye chê bai cơ sở vật chất của Persib Bandung.

Phát biểu trên Kompas, Thom Haye thẳng thắn chỉ trích hệ thống hậu cần và cơ sở hạ tầng nghèo nàn tại đội bóng chủ quản Persib Bandung. Anh tiết lộ điều kiện tập luyện và phục hồi thể lực tại câu lạc bộ còn kém xa tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

"Mọi thứ chưa thay đổi hay tiến triển theo chiều hướng khá hơn. Nếu tôi muốn đi tập hồi phục, đối với tôi, việc đến nhà Marc Klok (một cầu thủ khác - PV) còn dễ dàng hơn đến câu lạc bộ", ngôi sao gốc Hà Lan chia sẻ.

"Bởi vì ở câu lạc bộ không có cơ sở vật chất nào đủ điều kiện. Đây là những điều mà nếu muốn có nhiều danh hiệu hơn, mọi thứ phải tốt hơn", anh nhấn mạnh. Phát ngôn chê bai thẳng thừng cơ sở vật chất của bóng đá Indonesia từ một cầu thủ nhập tịch tạo ra luồng ý kiến trái chiều sâu sắc trong cộng đồng bóng đá nước này.

Nhiều chuyên gia và cổ động viên thừa nhận những gì Haye chia sẻ hoàn toàn là sự thật phũ phàng về hạ tầng thể thao tại Indonesia. Họ cho rằng việc một cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao tại châu Âu lên tiếng góp ý về việc thiếu hụt trang thiết bị phục hồi thể lực và lịch thi đấu bất cập chính là "tiếng nói chung" cần thiết để thúc đẩy ban tổ chức giải và các câu lạc bộ cải thiện tính chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, không ít cổ động viên tỏ ra khó chịu, cho rằng tiền vệ sinh ra tại Hà Lan thiếu tinh tế khi công khai chê bai điều kiện cơ sở vật chất của bóng đá xứ vạn đảo trên truyền thông quốc tế. Một bộ phận người hâm mộ quá khích thậm chí để lại những bình luận tiêu cực, cho rằng anh nên tập trung vào chuyên môn thay vì phàn nàn về hạ tầng địa phương.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.