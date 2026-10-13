Nhận định trận đấu Arsenal vs Lille, 2h00 ngày 14.10: Chủ nhà khó rơi điểm

Phong độ Arsenal vs Lille

Quãng thời gian nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG đến khá đúng lúc với Arsenal. Thầy trò HLV Mikel Arteta vừa thua sốc 0-3 trên sân Brighton nên nếu tiếp tục bước vào một trận chiến khác, các "Pháo thủ" thành London hứa hẹn gặp nhiều bất lợi hơn thường lệ.

Sau 3 tuần mới trở lại sân cỏ, Arsenal nhanh chóng tìm lại nụ cười chiến thắng. Hạ gục Leeds 2-1 cuối tuần qua chưa phải kết quả thuyết phục. Dẫu vậy, đội chủ sân Emirates đã hoàn thành chỉ tiêu 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi Man City trên BXH Premier League.

Chặng phân hạng Champions League có lẽ cũng không phải vấn đề đáng ngại dành cho Arteta và các học trò. Chỉ cần thi đấu đúng sức, họ đủ khả năng giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Ở trận ra quân, Arsenal từng đánh bại chủ nhà Napoli 1-0. Tỷ số chưa phản ánh hoàn toàn chính xác cục diện trên sân. Bất chấp thi đấu xa nhà, Arsenal vẫn kiểm soát tốt thế trận, tạo ra thông số bàn thắng kỳ vọng tới 4,05.

Cần biết rằng trong 31 lần gần nhất ra sân ở vòng bảng/phân hạng Champions League, Odegaard cùng các đồng đội mới thua 2, đồng thời ghi tối thiểu 3 bàn ở 5/6 trận sân nhà gần đây.

Xét trên mọi phương diện, Arsenal hoàn toàn trên cơ nhờ lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự và đẳng cấp nhỉnh hơn. Thế nên, kịch bản "The Gunners" giành thêm 3 điểm trở nên dễ đoán.

Nhưng thất bại thảm hại trước Brighton cũng cho thấy đội chủ nhà không được phép chủ quan. Bản thân Lille cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. 16 chuyến du đấu gần đây, đội khách mới thua 3, hòa 3 và thắng tới 10.

Ở mùa giải năm nay, đoàn quân dưới trướng HLV Davide Ancelotti từng gây ấn tượng khi cầm chân đại gia PSG 2-2. Sau 6 vòng đấu tại Ligue 1 (VĐQG Pháp), Lille đang đứng hạng 2 với thành tích 4 thắng, 1 hòa và 1 bại, chỉ kém 1 điểm đến ngôi đầu do AS Monaco nắm giữ.

Dẫu vậy, tiến ra sân chơi châu lục lại mang đến những thách thức hoàn toàn khác. Theo thống kê, thành tích tốt nhất của đại diện nước Pháp trong kỷ nguyên Champions League chỉ là vào đến vòng 1/8.

Ở trận khai màn chặng phân hạng, Lille thúc thủ 2-3 ngay trên sân nhà trước Real Betis. Với tình thế hiện tại, có lẽ ưu tiên nguồn lực cho cuộc đua danh hiệu trong nước xem ra hợp lý hơn dành cho đội chủ sân Pierre-Mauroy.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Lille

Arsenal: Khả năng ra sân của Declan Rice, Max Dowman, Ezri Konsa và Kai Havertz chưa rõ ràng. Christos Tzolis và William Saliba vẫn đang dưỡng thương.

Lille: Ethan Mbappe lĩnh án treo giò. Hamza Igamane chưa hẹn ngày trở lại.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Lille

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Dự đoán: 2-0