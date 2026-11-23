Chúng tôi khám phá cung đường trà Shan bắt đầu từ Suối Giàng, xã Văn Chấn. Ở độ cao hàng nghìn mét, những gốc chè Shan tuyết hàng trăm năm tuổi vươn xanh trên sườn núi, thân cây xù xì, phủ rêu phong, tán rộng đón nắng gió. Với người Mông nơi đây, cây chè không chỉ là sản vật quý mà còn gắn bó với đời sống, văn hóa qua nhiều thế hệ.

Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất này, bà Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chè Suối Giàng luôn trăn trở tìm hướng gìn giữ và phát triển cây chè. Từ liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu trà Shan tuyết địa phương, HTX đã mở ra hướng sản xuất hàng hóa cho vùng chè cổ thụ. Xác định chất lượng là yếu tố quyết định, HTX cùng người dân duy trì vùng nguyên liệu sạch, thu hái thủ công, chăm sóc hữu cơ. Kết hợp kinh nghiệm chế biến truyền thống với máy móc hiện đại, HTX phát triển 4 dòng sản phẩm gồm: Diệp trà, Hồng trà, Bạch trà và Hoàng trà, đạt OCOP 4 sao. Sản phẩm đạt chứng nhận HACCP, có mã QR truy xuất nguồn gốc, từng bước tiếp cận các thị trường như Anh, Nhật Bản.

HTX còn kết hợp giới thiệu sản phẩm với du lịch trải nghiệm. Du khách đến Suối Giàng có thể thưởng trà, tìm hiểu văn hóa dân tộc Mông và nghe kể chuyện về những cây chè cổ thụ. Nhờ đó, mỗi sản phẩm trà không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa.

“Khi những người làm trà cùng chung tay giữ vững chất lượng, xây dựng niềm tin với đối tác, đến một thời điểm thích hợp, chè Suối Giàng sẽ không phải đi tìm thị trường quốc tế, mà chính thị trường quốc tế sẽ tìm đến vùng trà nơi vùng cao này”, bà Thoa cho biết.

Cùng hướng đi này, HTX Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng (xã Văn Chấn) chú trọng kết hợp phát triển sản phẩm trà với văn hóa và du lịch. Các dòng trà như Bạch trà, Hoàng trà, Diệp trà, Hồng trà… được đầu tư về chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu. Sản phẩm trà Suối Giàng hiện có mặt tại nhiều khách sạn 5 sao, các hội nghị ngoại giao và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Anh Đào Đức Hiếu, Giám đốc HTX Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng chia sẻ: “Một sản phẩm nông nghiệp không chỉ đơn thuần được tiêu thụ bằng những kênh thương mại vào hệ thống siêu thị, bán hàng trực tuyến, mà còn bằng chính câu chuyện văn hóa của mình”.

Đặc biệt, mới đây, 4 sản phẩm trà của HTX được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, gồm: Bạch trà Suối Giàng, Hoàng trà Suối Giàng, Hồng trà Suối Giàng và Diệp trà Suối Giàng. Được chế biến từ nguồn nguyên liệu chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng, các sản phẩm không chỉ khẳng định chất lượng, giá trị đặc trưng của trà địa phương mà còn mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nâng cao giá trị cây chè Shan tuyết.

Từ vùng núi còn nhiều khó khăn, trà Shan tuyết Suối Giàng đang vươn xa, mang theo khát vọng đưa thương hiệu trà Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Rời Suối Giàng, cung đường trà Shan tiếp tục nối dài đến những vùng núi cao phía Bắc của tỉnh. Ở Y Tý, giữa trùng điệp núi rừng, những cây chè cổ thụ vẫn âm thầm sinh trưởng, lưu giữ nguồn nguyên liệu quý của đồng bào vùng cao.

Chỉ tay về vạt rừng chè cổ thụ xanh thẫm dưới chân núi đá, anh Tẩn Láo Khé - Trưởng thôn Tả Suối Câu, xã Y Tý giới thiệu đây là “kho vàng xanh” của dân tộc Dao, gắn bó qua nhiều thế hệ. Trước đây, người dân chủ yếu hái chè về đun nước uống, chưa biết chế biến, tiêu thụ nên giá trị kinh tế chưa cao.

Nhận thấy tiềm năng của nguồn nguyên liệu quý, anh Khé chủ động kết nối thương lái, làm đầu mối thu mua chè cho người dân. Anh Khé còn tìm đến các vùng chè nổi tiếng như Hà Giang, Thái Nguyên và sang Trung Quốc học hỏi kỹ thuật chế biến. Từ kinh nghiệm tích lũy, anh phát triển nhiều dòng sản phẩm như Bạch trà, Hồng trà, trà Phổ nhĩ, trà Tiên. Trong đó, Bạch trà được chế biến từ búp trên những cây chè cổ thụ ở độ cao hơn 1.000 m, có giá bán từ 1,5 - 2 triệu đồng/kg.

Từ những búp chè từng được hái về sử dụng trong gia đình, nguồn nguyên liệu ở Y Tý nay đã được chế biến thành các dòng trà có giá trị cao hơn. Câu chuyện ấy cũng đang được tiếp nối ở xã A Mú Sung, nơi những cây chè cổ thụ được người dân gìn giữ bên cạnh diện tích chè trồng mới.

Tại thôn Ngải Trồ, gia đình chị Phàn Tả Mẩy có diện tích chè cổ thụ do bố mẹ để lại và gần 1 ha chè trồng mới. Để bảo đảm chất lượng búp chè, chị duy trì làm cỏ thủ công, sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, không phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Cách chăm sóc này vừa giữ gìn chất lượng vùng nguyên liệu, vừa phù hợp với định hướng sản xuất chè an toàn tại địa phương.

Từ Suối Giàng đến Y Tý, A Mú Sung, mỗi điểm dừng trên cung đường trà Shan, chúng tôi đều nhận thấy tiềm năng và cách làm riêng trong khai thác giá trị cây chè cổ thụ. Điểm chung là người dân đã quan tâm hơn đến chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và xây dựng thương hiệu, thay vì chỉ khai thác chè búp tươi như trước đây.

Cung đường chè Shan cổ thụ của tỉnh trải dài từ Suối Giàng (xã Văn Chấn), Phình Hồ, Bản Liền, Bắc Hà, Tả Củ Tỷ, Y Tý, A Mú Sung… với hơn 1.200 ha chè; trong đó, Suối Giàng là vùng chè lớn nhất với hơn 40.000 cây chè cổ thụ (diện tích khoảng 500 ha), sản lượng chè búp tươi đạt trên 500 tấn/năm.

Hiện giá thu mua chè búp tươi Shan tuyết cổ thụ bình quân khoảng 25.000 đồng/kg, một số loại nguyên liệu đặc biệt có giá gần 300.000 đồng/kg. Mỗi vùng chè mang đặc điểm sinh trưởng và hương vị riêng, tạo nguồn nguyên liệu quý để phát triển các sản phẩm trà đặc sản gắn với văn hóa và du lịch vùng cao.

Hành trình trên cung đường trà Shan mở ra cơ hội khám phá những vùng chè cổ thụ và gặp gỡ những con người đang bền bỉ gìn giữ báu vật của núi rừng. Khi trà Shan trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, người dân có thêm động lực gắn bó với vùng chè, để những cây chè cổ thụ tiếp tục được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ.