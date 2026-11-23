Giữa màn sương phủ trên những triền núi Suối Giàng, những cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn âm thầm vươn mình. Mỗi búp chè không chỉ kết tinh điều kiện khí hậu đặc biệt mà còn chứa đựng kinh nghiệm, sự cần mẫn của người làm chè qua nhiều thế hệ.

Sinh trưởng ở độ cao 1.300 - 1.400 m, trong khí hậu mát lạnh quanh năm, chè Shan tuyết Suối Giàng có hương vị đặc trưng. Giá trị ấy không chỉ đến từ chất lượng mà còn từ câu chuyện về vùng đất, những cây chè cổ thụ và con người gìn giữ nguồn tài nguyên quý.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một nhóm người Mông di cư đến Suối Giàng. Khi đến với đỉnh Suối Giàng, họ gặp dịch sốt rét, toàn thân đau yếu. Khi đó, họ phát hiện có một loại cây tán lá xanh tươi tốt ở chốn này, họ bèn vặt búp ăn thử, thật thần kỳ, họ cảm thấy trong người khỏe mạnh hơn. Rồi họ vặt búp, đem đun uống, từ đó bệnh sốt rét không còn nữa, họ cho rằng đây là món quà mà trời đất ban tặng nên đã ở lại đây sinh sống và gắn bó với mảnh đất này.

Nếu chè Shan tuyết hấp dẫn bởi câu chuyện thiên nhiên và lao động thì ở Mường Lò, những câu chuyện dân gian lại tạo nên sức hút riêng cho các sản phẩm văn hóa, du lịch. Người Thái nơi đây vẫn lưu truyền truyền thuyết tình yêu nàng Ban, chàng Khun gắn với hang Thẩm Lé.

Chuyện kể rằng, nàng Ban xinh đẹp đem lòng yêu chàng Khun khỏe mạnh, giỏi săn bắn, thổi khèn nhưng tình yêu bị gia đình ngăn cấm. Trong nỗi đau chia lìa, nàng hóa thành hoa ban trắng; chàng Khun hóa thành chim Nộc Khun, cất tiếng gọi bạn tình mỗi độ xuân về.

Câu chuyện gửi gắm quan niệm về tình yêu trong sáng, thủy chung của người Thái. Ngày nay, hang Thẩm Lé, hoa ban và những địa danh gắn với truyền thuyết không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành không gian để du khách tìm hiểu chiều sâu văn hóa Mường Lò.

Những câu chuyện ấy còn được gửi gắm vào các sản phẩm ẩm thực. Món măng vầu đắng trộn hoa ban, theo cách lý giải dân gian, gắn với hình tượng chàng Khun và nàng Ban. Cùng với đó là pa pỉnh tộp, rêu đá, bò khai, trâu gác bếp, xôi ngũ sắc... Mỗi món ăn đều mang dấu ấn thiên nhiên, tập quán sinh hoạt và tri thức ẩm thực được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nếu chỉ giới thiệu nguyên liệu và hương vị, những món ăn ấy đơn thuần đáp ứng nhu cầu thưởng thức, nhưng khi người chế biến kể thêm về nguồn gốc, cách lựa chọn thực phẩm, phong tục và câu chuyện dân gian, giá trị của bữa cơm được nâng lên.

Chị Tú Quyến - du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi rất thích khi được nghe người dân kể về nguồn gốc các món ăn, những câu chuyện tình yêu hay phong tục của đồng bào Thái. Khi được nghe những câu chuyện phía sau mỗi món ăn, mỗi địa danh, tôi cảm thấy chuyến đi có ý nghĩa hơn nhiều”.

Theo bà Điêu Thị Xiêng - Nghệ nhân Dân gian vùng Mường Lò, những câu chuyện cha ông truyền lại là tài sản văn hóa quý giá. “Khi du khách quan tâm, muốn nghe và tìm hiểu, chúng tôi càng có thêm động lực để gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ” - bà Xiêng chia sẻ.

Hiện nay, nhiều địa phương có những sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và hàng thủ công tương đồng, chất lượng là điều kiện cần nhưng chưa đủ để tạo sức cạnh tranh. Giá trị khác biệt còn ở câu chuyện về vùng đất, con người, lịch sử và văn hóa làm nên sản phẩm.

Đơn cử, bộ sản phẩm “tứ đại danh trà” gồm Bạch trà, Diệp trà, Hoàng trà và Hồng trà được chế biến từ chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng. Bộ sản phẩm “tứ đại danh trà” được đặt trong hộp sơn mài, đi kèm sách giới thiệu bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt và được mở đầu bằng 4 câu thơ: “Chót vót trên cao đỉnh Suối Giàng/Một vùng rộng lớn giống chè Shan/Cây to tán rộng vươn trong gió/Cành lớn búp non nổi tiếng vang”. Không chỉ quảng bá sản phẩm, cách làm này còn đưa câu chuyện về vùng chè, cây chè cổ thụ và con người Suối Giàng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đây cũng là hướng tiếp cận đáng chú ý đối với các sản phẩm đặc sản địa phương. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến sản phẩm được làm ra như thế nào mà còn muốn biết nguồn gốc, người sản xuất và những giá trị phía sau.

Vì vậy, một chiếc khăn piêu sẽ có thêm sức hấp dẫn khi được giới thiệu về ý nghĩa hoa văn, màu sắc và kỹ thuật thêu; món pa pỉnh tộp trở nên đáng nhớ hơn khi gắn với câu chuyện ẩm thực và tập quán người Thái.

Từ những giá trị vốn có, Mường Lò hoàn toàn có thể xây dựng các sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Du khách không chỉ thưởng thức món ăn, xem múa xòe mà còn được nghe kể truyền thuyết nàng Ban, chàng Khun, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Tuy nhiên, câu chuyện văn hóa phải chân thực, có căn cứ và gắn với giá trị thực tế của sản phẩm. Điều quan trọng là giúp du khách hiểu được mối liên hệ giữa sản phẩm với văn hóa cộng đồng.

Khai thác câu chuyện văn hóa để phát triển du lịch không đơn thuần là sưu tầm truyền thuyết hay đưa một vài tiết mục vào chương trình biểu diễn. Quan trọng hơn là kết nối những giá trị ấy với trải nghiệm cụ thể và để người dân tham gia. Trước hết, cần sưu tầm, lưu giữ và hệ thống hóa những câu chuyện dân gian, phong tục, tập quán, tri thức bản địa gắn với từng vùng đất, từng sản phẩm. Nghệ nhân, người cao tuổi và những người am hiểu văn hóa cần được tham gia để bảo đảm tính chân thực của di sản.

Cùng với đó, cần xây dựng những trải nghiệm gắn với không gian văn hóa vốn có. Tại Mường Lò, du khách có thể tìm hiểu truyền thuyết nàng Ban, chàng Khun ở hang Thẩm Lé, thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá nghề dệt thổ cẩm, nghe dân ca và tham gia vòng xòe cùng người dân. Đặc biệt, người dân cần trở thành chủ thể giới thiệu văn hóa.

Ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: “Khai thác giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng là hướng đi cần được quan tâm. Mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng về lịch sử, phong tục, ẩm thực và tri thức dân gian. Nếu biết kết nối, giới thiệu phù hợp, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh của điểm đến”.

Theo ông Bình, phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn bản sắc, lấy cộng đồng địa phương làm chủ thể; đồng thời nâng cao kỹ năng làm du lịch, thuyết minh, quảng bá sản phẩm cho người dân và nghệ nhân, kết hợp ứng dụng công nghệ số để đưa câu chuyện văn hóa đến gần hơn với du khách. Điều khiến du khách nhớ về Mường Lò không chỉ là món cá nướng thơm lừng, hương vị măng vầu hoa ban hay một vòng xòe rộn rã mà còn là câu chuyện về nàng Ban, chàng Khun, về những người phụ nữ bên khung cửi và những con người đang ngày ngày gìn giữ di sản quê hương.

Khi câu chuyện văn hóa được kể bằng sự chân thực, gửi gắm trong từng sản phẩm và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Đó chính là cách tạo giá trị từ bản sắc, làm giàu từ di sản và để văn hóa truyền thống tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.