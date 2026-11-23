Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía thành phố Hải Phòng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Châu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành thành phố.

Về phía Ban Tổ chức có TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Quang cảnh chương trình

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện về vùng đất và con người Hải Phòng, Gala được dàn dựng thành hành trình nghệ thuật xuyên suốt ba phần: “Hải Phòng trong những thước phim”, “Từ Hải Phòng những tài năng” và “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh”.

Những hình ảnh, giai điệu gắn với các tác phẩm, Khói trắng, Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, gợi lại ký ức về một Hải Phòng bình dị, giàu bản sắc, với những con phố, bến cảng và những số phận con người đã đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu

Đan xen những thước phim là các tiết mục âm nhạc và giao lưu nghệ sĩ, đưa khán giả gặp lại những gương mặt gắn bó với điện ảnh, nghệ thuật Việt Nam như NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng cùng các ca sĩ Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Phượng Vũ.

Từ những câu chuyện của quá khứ đến nhịp sống hôm nay, chương trình khắc họa Hải Phòng không chỉ là miền đất lưu giữ nhiều dấu ấn điện ảnh mà còn là nơi hội tụ những tài năng, cảm hứng sáng tạo và cơ hội cho các tác phẩm mới.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Điểm nhấn của Gala là nội dung kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ và đại diện địa phương, hướng tới khai thác tiềm năng bối cảnh, hạ tầng, dịch vụ và nguồn lực của Hải Phòng phục vụ hoạt động sản xuất điện ảnh.

Qua đó, góp phần giới thiệu thành phố không chỉ là địa điểm ghi hình giàu bản sắc mà còn là đối tác đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

NSND Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng biểu diễn tại chương trình

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: Hải Phòng là thành phố Cảng, trung tâm kinh tế, lịch sử và văn hóa của vùng Duyên hải Bắc Bộ, sở hữu nhiều lợi thế đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Đây là những điều kiện quan trọng, đồng thời là nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo và sản xuất điện ảnh.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng biểu diễn tại chương trình

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, tiềm năng về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và lợi thế hạ tầng mới là những điều kiện ban đầu. Để Hải Phòng thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, được các nhà sản xuất, hãng phim trong nước và quốc tế quan tâm, thành phố đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng năm 2026 và chương trình Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu”.

Qua đó, giới thiệu môi trường hợp tác thuận lợi, cơ chế hỗ trợ thiết thực và tinh thần đồng hành chủ động, trách nhiệm của thành phố với các nhà làm phim.

Phần giao lưu nghệ sĩ đưa khán giả gặp lại những gương mặt gắn bó với điện ảnh, nghệ thuật Việt Nam tham gia làm phim tại thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, luôn chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân và nhà làm phim trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tại Gala, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Minh Hùng gửi tới cộng đồng làm phim thông điệp: Hải Phòng không chỉ chào đón các nhà làm phim bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách, mà còn bằng quyết tâm đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh và dự án công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thành phố tin tưởng, với sự hợp tác, gắn kết giữa thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cộng đồng các nhà làm phim, Gala sẽ là dịp kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác, mở ra những triển vọng mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình

Được xây dựng theo mạch kể xuyên suốt với ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai, Gala mở ra một hành trình khám phá Hải Phòng bằng ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Gala mở ra một hành trình khám phá Hải Phòng bằng ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Diễn ra từ ngày 21 đến 23.11.2026, Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” có sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng các chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Đây là dịp để các địa phương và cộng đồng làm phim gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy sự gắn kết giữa điện ảnh với văn hóa, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm