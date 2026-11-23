Từ chủ trương đến những chuyển biến tích cực

Nhận thức rõ vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, Đảng bộ phường Việt Yên xác định xây dựng văn hóa, con người là nhiệm vụ xuyên suốt trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa định hướng đó, tháng 9/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ phường ban hành Chương trình số 11 về “Xây dựng giá trị văn hóa, con người Việt Yên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2025–2030”.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Yên Liễn.

Chương trình xác định xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ; phát huy bản sắc vùng Kinh Bắc với những phẩm chất yêu quê hương, đoàn kết, nhân ái, hiếu học, năng động, hội nhập và khát vọng vươn lên. Cùng với 10 nhóm chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chương trình tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn di sản, phát triển con người toàn diện và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thư, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Việt Yên cho biết: “Thực hiện Chương trình, tư duy quản lý đã từng bước được đổi mới theo hướng chuyển từ tổ chức các hoạt động văn hóa đơn thuần sang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa, trong đó người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa”.

Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa thông qua những mô hình cụ thể. Những nỗ lực đó từng bước tạo chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,74%, vượt chỉ tiêu; 17/18 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Sau sắp xếp, sáp nhập, 18/18 tổ dân phố hoàn thiện quy ước cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế.

Giữ bản sắc, xây dựng con người, tạo động lực phát triển

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, Việt Yên chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để tạo dựng bản sắc địa phương trong quá trình phát triển đô thị. Các hoạt động thực hành, giao lưu dân ca quan họ tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, Câu lạc bộ Quan họ phường đạt giải A toàn đoàn tại Liên hoan Quan họ phường Vân Hà lần thứ nhất - năm 2026.

Lấy văn hóa làm nền tảng và con người làm trung tâm, phường Việt Yên triển khai đồng bộ các giải pháp bảo tồn di sản, phát triển phong trào và cải cách hành chính. Những chuyển biến tích cực này đang tạo động lực nội sinh quan trọng để địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Từ những làn điệu quan họ mượt mà, sâu lắng đến các lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống đang tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ. Đáng chú ý, công tác bảo tồn di sản được gắn với ứng dụng công nghệ số, mở ra cách tiếp cận mới, gần gũi hơn với người dân, nhất là giới trẻ. Phường đã hoàn thành số hóa 10/11 di tích; ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR 360 đối với Đình Đông, khu mộ và đền thờ Hán Quận công Thân Công Tài, Đình Văn Xá giúp người dân, du khách có thể tìm hiểu không gian, kiến trúc và lịch sử di tích trên môi trường số. Cùng với đó, hệ thống mã QR được lắp đặt tại các điểm di tích, tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Việc kết hợp giữa bảo tồn truyền thống với ứng dụng công nghệ không chỉ giúp lưu giữ những giá trị di sản mà còn mở rộng khả năng quảng bá, kết nối di sản với hoạt động giáo dục, trải nghiệm và du lịch. Qua đó, mỗi di tích không đơn thuần là một công trình kiến trúc hay địa chỉ tâm linh mà còn trở thành không gian lưu giữ ký ức, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người dân.

Không chỉ gìn giữ di sản, Việt Yên còn chú trọng xây dựng con người thông qua văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm. Tại các cơ quan, đơn vị, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng và trên môi trường mạng. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng và động lực, Việt Yên đang tạo dựng sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, khơi thông nguồn lực và khơi dậy khát vọng cống hiến trong Nhân dân. Đây chính là nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phát triển nhanh và bền vững.